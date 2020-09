Cuarentenaaaaaaaaaaa

No hubo anuncio tripartito sobre la prolongación de la cuarentena porque las autoridades nacionales y provinciales llegaron a la conclusión de que la sociedad se cansó de la repetición de los anuncios, que tienen como norma restricciones.



Se quedaron sin cara para justificar la ineptitud. Solo les queda la psicopatía del miedo. La cuarentena se diluye por la incapacidad para gestionarla.

Primero la mataron como palabra al no nombrarla más. Después la mataron de hecho. Ahora no aparecen. La gestión de la pandemia de coronavirus se hace hoy a ciegas. No sabemos si las cifras que dan a conocer cada jornada corresponden a las últimas 24 horas.

Estamos en el ranking de los países que peor han medido el virus en la población cuantitativamente. 162 días y no adquirimos la capacidad para poder tener testeos masivos, la única llave junto con los cercos sanitarios en los brotes y la trazabilidad para poder afrontar la salida de la cuarentena de forma inteligente.

La Argentina se quedó sin nada. Solo queda la psicopatía del miedo y las conferencias matutinas donde le recomiendan a la gente poco menos que no respirar y hablar con lenguajes de señas.

Avanzaron en el ridículo a tal punto de la burocratización de la vida que rozaron lo delincuencial. La violación de derechos constitucionales de manera flagrante. El derecho a la asistencia en el momento de la muerte. Se formaron aduanas interiores en las provincias con barricadas y terraplenes.

Hay gobernadores que se transformaron en pequeños dictadorzuelos. Y mandatarios provinciales que derivaron en dudoso esquema institucional de comités de emergencia toda la responsabilidad de la gestión de la pandemia, dejando de lado legislaturas provinciales y Concejos Deliberantes.

La Argentina ha reprimido al virus. No se lo combate. Se lo tiene ahí. Ha encarcelado al huésped, nosotros. Y ahora todos nosotros podemos contagiarnos de coronavirus en cualquier momento.

El huésped se hartó y ha decidido cuidarse por si mismo. Nadie es tan estúpido como para querer cazarse un virus que lo pueda llevar a la muerte. Pero tampoco nadie es tan manso para seguir a un gobierno que no tiene rumbo y que tiene un discurso psicopático, un doble mensaje y un aprovechamiento político del encierro de la gente.

Ha aprovechado de forma ruin y maliciosa el encierro para fines subalternos. La reforma judicial, borrar el prontuario de Cristina Kirchner, acomodarle los impuestos a Cristóbal López.

“Tal vez los argentinos necesitamos que aparezca un virus que nos una y que todos finalmente corremos la misma suerte en la desunión”, dijo hoy el presidente.

Esta es la psicopatía del miedo. La Argentina está más desunida, más agrietada y más enfrentada que nunca. Y todo hace parecer que lo estará aún más. No por el virus, que carece de esos atributos mágicos que le da el presidente en una frase de médico brujo, de alquimista, de mago chamuyero.

Como si fuera poco, también dijo que le da vergüenza la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires. Le da tanta culpa que se fue a vivir a Puerto Madero. Tanta culpa siente que bajo su mandato, en estos pocos meses, la Argentina se ha vuelto más unitaria que nunca.

Falsamente abrazado a 24 gobernadores que por poco son peleles del poder central como nunca, mudos porque si abren la boca son castigados. Peor aún que con la ferocidad de los Kirchner en su mejor momento.

El unitarismo está en todas partes, hasta en la propia reforma judicial. Este proyecto, que tiene media sanción, se transforma en un peso para el resto del país en cuanto al costo que tiene para el resto del país la Justicia de Buenos Aires. Aquí está la psicopatía del doble discurso y la manipulación.

La devaluación de la palabra presidencial en lo que va de su mandato es récord e histórica. Que no los confundan. Hoy no hubo anuncio tripartito porque lo único que les queda frente al fracaso de la pandemia es la psicopatía del miedo.