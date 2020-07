Por ser leal a una fuente, Jorge Rial la dejo sin trabajo

Honesta, frontal, comprometida fue la primer víctima del caso del Dr De los famosos Cuando la periodista dio una inormación que iba encontrá de la posición de Rial quien obligó al aire que dijera su fuente. A lo que Marcelo Tauro se nego.

Marcela TauroMarcela Viviana Tauro es mi verdadero nombre y nací en Capital Federal. Aunque siempre me gustó el Periodismo, estudié dos años de Abogacía en la UBA, pero la vocación fue más fuerte y terminé haciendo la carrera de Periodismo en la Universidad Católica Argentina. Mi primer trabajo fue en la Revista Gente, después de varias temporadas, en 1992 me pasaron a Teleclic. Y a partir de allí, Lucho Avilés me contrató para su programa «Indiscreciones», donde trabajé por cuatro años mientras seguía colaborando con las revistas Gente y Caras. Hice el último reportaje en vida a Cristina Onassis y eso me abrió las puertas de Paris Match. Trabajé luego en Radio Mitre y en Radio 10, donde estuve 17 años con mi programa «Quién es Quién», junto a Marcelo Polino. Por varios años fui columnista de «El Oro y el Moro» junto a Oscar González Oro. También participé en «Telepasillo» por Canal 13, «Indomables» en América y colaboré diez años en cable con Cecilia Zuberbühler. Desde hace catorce años estoy junto a Jorge Rial en «Intrusos». En 2016, comencé a trabajar con Guido Kaczka en «No está todo Dicho», todos los días de 10 a 14. Además estoy con Santiago del Moro en «El Club del Moro», de 6 a 10, ambos por La 100. También fui columnista de Eduardo Feinmann (con quien trabajé tres años en el Noticiero de las 18 en C5N) en «De 18 a 21″ por América 24. Siempre sentí interés por la espiritualidad, hice seminarios, leí muchos libros y en el 2014 publiqué el mío: «La espiritualidad y los Famosos», con muy buena repercusión.