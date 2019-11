Asi, de esta forma no termina este campeonato uruguayo que ya perdio toda la credibilidad cuando sistematicamente unos de los candidatos es perjudicado en el epilogo del campeonato.

Solo a manera de ejemplo en los dos ultimos partidos contra Peñarol y ayer contra Defensor los arbitros no cobraron dos penales claros que no solo le hacen perder puntos a Nacional sino ademas ya no depende de si mismo. NESTOR FABIAN

