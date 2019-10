Martinez miente o Villar miente o mienten los dos . Alvaro Alfonso

ME FUI La ignorancia supina del candidato presidencial oficialista, Daniel Martínez, generará que la empresa Radar diga en su próxima encuesta que tiene una intención de voto del 45%. El viaje por el Mercosur, menos Brasil, ha sido fatal. Martínez, se reunió con el aspirante presidencial argentino, Alberto Fernández, “a todo vapor”. El uruguayo -ilustre visitante de Miami como todos los orientales- dijo en forma desembozada que cuando agarramos el gobierno en el año 2005, había una pobreza del 40%. Lo primero que tiene que meditar Martínez, es que se debe poner de acuerdo con su compañera de fórmula, Graciela Villar. En Florida, Villar en forma anecdótica dijo que comía milanesas en dos panes con zapatos rotos, como la canción de “Los Naufragos”, (grupo de rock argentino, muy destacado en los años 70). Villar, señaló que habían encontrado el país en el 2005, con una pobreza del 45%. La fórmula presidencial del oficialismo miente a “cara de perro”; no era 45, ni 40, en la campaña electoral del 2004 dijeron que era 30%, pero después, era mucho menos, y nunca mencionaron la cifra real. Martínez dice 40%, Villar 45%, si le hacemos caso a la señora hubo 150.000 uruguayos más en estado de pobreza. ¡Hay gente que le cree! Y entonces Martinez con Fernández, en la conferencia de prensa, parecían dos nenes comadrones en el altillo. Martínez dijo desde el Olimpo. Tuvimos 15 años de crecimiento y el integrante de la banda de Cristina Kirchner (la vieja que era peor que el tuerto), le retrucó que nos quería imitar. A ver manga de ignorantes, se merecen una lección de historia. Todos los gobiernos tienen lucen y sombras. Las cosas en una Nación no pasan por un acto mágico que llega un partido nuevo al poder y refunda la República. Alumno Martínez ponga atención: El gobierno del Doctor Jorge Batlle, dejó el barco en crecimiento, cosa que nunca dicen, primera mentira. El crecimiento se basó en cinco leyes: Ley Forestal, Ley de Zonas Francas, Ley de Puertos, Ley de Marco Regulatorio Energético y Ley de Inversiones. Alumno Martínez. ¿Cuáles voto el Frente Amplio? ¡No sabe! NINGUNA. Todas las votaron el Partido Colorado y el Partido Nacional. No solo no votaron sino que le hicieron dos plebiscitos y la gente le dijo que NO. Otra mentira. Ahora aman esas leyes, pero no las votaron. Esas leyes cuando comenzaron a dar resultados económicos, su fuerza política llegó al gobierno. Alumno Martínez, me voy a Miami, como millones de uruguayos. Usted esta vez no puede ir se queda en penitencia. Estudie un poco así por lo menos se puede ir a recuperación…