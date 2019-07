Mientras los compañeros amigos y familiares preparan una manifestación para el esclarecimiento del hecho No hay luz, la oscuridad crece, todo ya es confusión, y todos tratan de empujar desde el dolor una causa que aparenta quieta, o por lo menos estancada, mientras la indignación crece, el dolor cada vez duele más y el tiempo corre y poco ayuda, solo posterga un final que siempre será inmensamente doloroso. Aferrarse a un milagro es por amor y por justicia, porque era querida y querible, era alegre y divertida, era compañera de hierro y una mamá fulltime.

El que esta formalizado como el asesino no habla, pero ademas era un jornalero alambrador y cubria libres cuando su hermano no estaba en la estancia. Pero hoy tiene equipo de abogados, que aconseja n que no hable que no es otra cosa que calle la verdad . La verdad va ser dolorosa pero por alli comienza lo unico que comenzara a construir el camino de la justicia. Todos debemos pedir para que quienes tienen las herramientas puedan dar la espernaza de que todas las puertas se abran y nada obstaculice para que este hecho cruel deje en el desamparo a la loca linda de Paysandú , Amparo Fernandez porque Amparo somos todos.

