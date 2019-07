Se incendia la Paz

Han llegado imagenes de un incendio de caracteristicas extraordinarias y que estarian sucediendo en la Estancia La Paz.

La estancia boutique que tiene capacidad para alojar a 20 personas. El establecimiento que ofrece todas las comodidades necesarias para disfrutar de la estadía como si estuviera en su casa, donde recomiendan ir en pareja, en grupos pequeños, o alquilar todo el establecimiento con amigos o familia. A pocos kilometros de Paysandi y donde se han quedado instituciones deportivas internacionales.

Sobre el Incendio

notificarse del hecho a la policía, acudió al lugar un vehículo y personal del Departamento de Seguridad Rural, que era el móvil policial más próximo al lugar. Constató la denuncia de incendio y luego llegó desde Paysandú la autobomba número 411 de la Dirección Nacional de Bomberos, que se encontró con un incendio de grandes proporciones en una edificación de dos plantas, con el riesgo de que el fuego se propagara al resto de la vivienda. Un rápido ataque de los efectivos logró evitar que el fuego se propagara, así como que se registraran mayores pérdidas edilicias. Se utilizó el contenido de la piscina de la estancia para abastecer la autobomba dado que se debió utilizar mucha agua para poder extinguir el foco ígneo. FUEGO EN UN DORMITORIO Y EL LIVING El incendio comenzó en el primer piso, donde está el dormitorio principal del viejo casco, a causa de un cortocircuito en el sistema de una manta eléctrica, según dijo a la prensa la principal del establecimiento agropecuario y estancia turística, Anne Wyaux, expresando que “no estábamos en ese momento”. El fuego afectó parte de la casa principal, y no donde se alojan normalmente los turistas, “y es donde vive exclusivamente la familia, no tiene nada que ver con la parte turística”, explicó. “Lo que se quemó fue la parte interna del living grande y una habitación principal, el resto de la casa no fue afectada”. Sobre el origen del fuego, dijo que “fue un cortocircuito en una manta eléctrica”.

