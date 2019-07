Duele hasta el Alma

Amparo Fernandez unio en el dolor a compañeros amigos y su familia

Idignación por la abrumadora historia de vida donde la barbarie de un hombre destruyó familias, ilusiones y donde el dolor llegó a lo más profundo del alma. No se trata de un asesino, se trata del autor de una crueldad que va mas allá del hecho puntual y triste. Le quito la vida a una madre joven luchadora buena hermana querida compañera y gran hija. La muerte de Amparo da rabia porque cuando este asesino la mato, sus compañeros perdieron su humor y buena onda de cada día, porque sus hermanos perdieron sus ocurrencias, porqué sus padres perdieron a su angel, pero lo peor es que sus hijos que ella definía como su razon de vida no compartiran unidos el porvenir. Sonriendo, buenos modales, amor a los caballos, trabajadora e incansable mamá, son los recuerdos de cada uno que la conocía, por eso todos sus compañeros, amigos y familiares quieren justicia para que ese Ángel no quede desamparado y pueda descansar en Paz.