Talvi busca seguir sorprendiendo e ilusionando a los descreídos

Con la mirada sorpresiva de ajenos y extraños, pero con la alegría de quienes lo conocen, Talvi dio el batacazo. Está haciendo ilusionar a miles y miles de colorados abriendo una puerta para quienes se fueron y para quienes buscan seriedad en las propuestas. Talvi un economista brillante se rodeó de los mejores y enfrentó desde el casi anonimato público obstáculos de la política. Pero siempre convencido de la ruta de viaje con destino claro y ambicioso. Talvi ahora y luego de conseguir el resurgir del coloradismo enriqueciendo una campaña con Sanguinetti y Amorin sorprende nuevamente y no elije al exvicepresidente para que lo acompañe en la fórmula. Dice estar meditando lo mejor y pide tiempo, el economista nuevamente esta trabajando en el silencio y buscando un compañero que fortalezca su fórmula y que acepten sus adversarios pero seguramente que cautive a gran masa de la izquierda disconforme. En su perigrinar público desconfía de los paracaidsitas de la política como Sartori y Manini, sin embargo habla maravillas del Astorismo y de gran parte de su equipo. Talvi no estara buscando el Batalla que tuvo Sanguinetti en su reelección, alguien que sume prestigio y que cautive adeptos desde la izquierda y del centro izquierda como algunos de Larrañaga. Esta pidiendo tiempo para meditar, no estará esperando una repuesta de alguien que atraiga votos del ala disconforme de sus adversarios. Mientras tanto el Coloradismo se ilusiona por el entusiasmo y prestigio de un economista brillante político moderno y buena gente con gran aceptación y sin fronteras.

Nota Fabian Moreira

Foto de archivo.