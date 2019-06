URUGUAY, DIDIER, DESDE EL CIELO PARA EL GUICHONENSE

La Copa América esta en la parte definitoria, y donde ya quedaron afuera los invitados, donde Uruguay con muy buen puntaje y momentos de buen fútbol , sosteniendo y siendo sustentable el proceso del Maestro Tabarez .

Està Suarez, Cavanni, y hasta el cuestionado para algunos Lodeiro, pero EL GUICHONENSE, sabe y siente que esta copa América no es lo mismo, porque no esta Didier Bernardoni, no esta el periodista que cubrió para nuestro Semanario,, todo los últimos eventos internacionales donde Uruguay estuvo presente.

Didier fue el único periodista que el año ante de su partida, la FIFA, lo eligió para votar por Uurguay, Didier fue el primer periodista que le hizo una pregunta a Suarez en la conferencia de prensa y minutos después del partido que la FIFA expulso cruelmente al jugador uruguayo y cuando Tabarez renuncio a su cargo en FIFA.

Didier Bernardoni, un tipo increible que se fue muy pronto a escribir paginas y sacar fotos desde el cielo, hinchando por Uruguay , Peñarol y el Tauro.

FUISTE , Y SEGUIRÁS SIENDO PARTE DE ESTAS PAGINAS, y ESTAS CUBRIENDO ESTA COPA AMERICA DESDE EL CIELO,

TE QUEREMOS.

FABIAN MOREIRA