Devolución IRPF 2019: cómo saber si tengo algo para cobrar

En la DGI dijeron a El País que este año se procesarán aproximadamente unas 250.000 devoluciones automáticas a trabajadores por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por un monto de $ 918 millones (unos US$ 26,2 millones).

Lo primero a tener en cuenta es que el IRPF es anual. Si bien mes a mes los empleadores realizan retenciones sobre los salarios de los trabajadores, la forma de calcular el IRPF es sobre los ingresos percibidos en todo el año.

Pero, puede pasar que el trabajador haya obtenido en algunos meses del año una retribución mayor a la habitual y en ese caso la retención mensual se realizó a una tasa mayor de la que correspondía aplicar considerando los ingresos de todo el año. Es por esto que en diciembre los empleadores hacen un ajuste anual, donde se toman los ingresos de todo el año, se calcula el IRPF a pagar y se ve cuánto se le retuvo. En este ejemplo, al trabajador se le aplicaron retenciones de más.

Eso ocurrió en diciembre de 2018 y ahora el trabajador podrá cobrar de la DGI lo que le retuvo en exceso por concepto de IRPF.

En estos casos, el trabajador no necesita realizar ningún trámite. Simplemente verifica si tiene un crédito disponible o no en el sitio web de la DGI colocando su cédula donde dice RUT. La información que le proporciona DGI es si tiene o no el crédito a cobrar, no el monto (en caso de tener ese saldo a favor). Si la persona posee un usuario de DGI, en ese caso sí podrá conocer a través de la web del fisco el monto exacto a cobrar