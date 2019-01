ALCALDE GIOSA SUMERGIDO EN LA SOLEDAD

La Alcaldia de PIEDRAS COLORADA, esta inmersa en la soledad misma y no solo por u a Intendencia centralista, sino ademas de un Gobierno sectorialista que ha decidido no apoyar a centros poblados que no pertenecen a su partido, lo expresan en cada pueblo sus dirigentes sus vecinos y Giosa publico en su pagina de.facebook lo que sigue

Me dirijo a los vecinos de Piedras Coloradas para contarles y justificarme no por ello dejo de sentir verguenza e impotecia creo tener capacidad pero como dicen los politicos esprimentados no cuento con las herramientas nesesarias senti mucha verguenza y rabia hoy al asistir a un sepelio de una vecina y encontrar parte del cementerio con el pasto muy crecido.Esto es consecuencia de contar con muy poco personal y como gota que desborda el vaso, la mitad de ese poco personal fue derivado a la piscina, trabajo que comenzo como minimo 70 dias no como dijeron hoy que comenzaron hase 50 dias de una piscina que no funcionaba por haber sido cortada el agua en febrero del año 2016 donde se gestiono por varias instituciones como Escuela Liceo , Ministerio de deporte Decentralisacion de Intendencia Municipio de Piedras Coloradas consejales ediles departamentales e Ingeniero de OSE que hizo oidos sordos a todos esos reclamos hasta el ultimo dia del año 2018

Ccontinuo sin dar agua primeros dias de 2019 y el intendente hizo gestiones mas arriba y ahí si habilitaron el agua recien en enero 2019

Este municipio principio 2015 contaba co 17 funsonarios al 2018 quedan 12 ninguno fue repuesto se cuenta con tres administrativos un profesor educacion fisica una administrtiva mec una profesora dansa 6 funcionarios de servicio y coperativa de 6 de funcionarios pero con menor carga horaria y como es logico con algunos vicios imposibles de correguir

La directora ninguneo descaradamente los funcinarios del municipio siendo que laburaron a la par o mas que la coperativa muncipal, usaron amoladora se arreglo vereda se puso vidrios rejas en las vetanas lo que no se es si se podra cumplir con todas las tareas que hace el municipio.

Sepan disculparme o hacer lo posible por entenderme por ahora les dejo esto tratare de seguir informandoles

J H Giosa