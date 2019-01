MARADONA Y MORA, EL ALIENTO DE UN CRAK

La leyenda del fútbol Diego Armando Maradona mandó su apoyo al uruguayo Rodrigo Mora, que el domingo anunció su retirada del fútbol a los 31 años después de ganar la Libertadores con River Plate, y le animó a seguir “dentro del fútbol” pese a las lesiones que le han lastrado los últimos años.

“Yo espero que sigas dentro del fútbol, que no te dejes estar. Peleala como la peleé yo. Yo tuve una muy jodida, pero le metí un gancho y le gané. Vos tenés toda la fuerza del mundo. Por eso espero que este año te depare todo lo contrario de lo que te está pasando. Te mando un abrazo grande, uruguayo”, publicó Maradona en su página de Instagram junto a una foto de Mora.

El delantero uruguayo anunció su retirada después de quedar fuera de la lista de concentrados para la pretemporada que inició este domingo River Plate.

“En esto no hay colores de camisetas y no hay pasión de por medio”, expresó Maradona, ídolo de Boca Juniors, en su mensaje de apoyo a Rodrigo Mora, que vestía la camiseta de River Plate.

Mora arrastraba diversas lesiones en los últimos años, la última en 2017 en la cadera, que le demandó varios dolorosos meses de recuperación para poder volver a saltar a los campos de juego.

“Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol”, publicó el domingo pasado el jugador de 31 años en su estado de WhatsApp.

En su último año como profesional, el uruguayo ganó su segunda Copa Libertadores, que añadió a su palmarés de una Copa Sudamericana, dos Recopas Sudamericanas, una Copa Suruga Bank, dos Copas Argentinas y una Supercopa Argentina, todas con River, además de dos torneos uruguayos con Defensor Sporting.