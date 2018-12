Que difícil es , PERO QUE FELIZ NOS PONE, VAN 19

y regalamos 30 mil

EL GUICHONENSE, único medio escrito de todo el interior llega a los 19 años, y el camino fue largo, difícil, injusto, pero cada vez que pasamos raya, nos pone feliz, porque tenemos lo que más nos importa, lectores, amigos, e incondicionales comerciantes que nos dan la fortaleza de seguir cada día, años tras años.

Al decir del Maestro Tabarez, EL CAMINO ES LA RECOM PENSA, y cuanta verdad de esa frase, cuanta sabia en esa reflexión, el éxito de esta empresa familiar, ha sido las historias de cada número, de cada edición, de cada historia que nos llega, o transcribimos de lectores y amigos que nos siguen de distintas partes del mundo.

Diciembre, enero, son meses donde hay reencuentros, mesas más largas, recuerdos y donde la inmensa mayoría se da un tiempo de reflexión, de armonía y cordialidad, buscando e ilusionándose con un mejor porvenir.

EL GUICHONENSE , no escapa a esta realidad donde caminar ya es un éxito, donde hacer esta Fiesta por 11 años ya es un enorme logro, donde seguir soñando que se puede no es un objetivo, es una filosofía de vida y no hay obstáculos que lo impidan, ha sido siempre desde que allá por el 2004 nos hicimos cargo de este emprendimiento.

Nadie nos puede contar de sacrificio, si nosotros conseguimos auspiciantes, diseñamos el diario, buscamos la noticia, y hasta lo imprimimos, doblamos y repartimos, nadie nos puede hablar de injusticia, cuando por no ser amigos del poder no nos dan publicidad oficial, y en Quebracho a una radio que no existía le dieron 5 mil dólares

Nadie nos puede decir que es difícil, si en el mundo están cerrando los medios escritos y nosotros seguimos luchándola en un Pueblo de 5000 personas, nadie nos puede hablar de compromiso, ya que junto a los comerciantes cada 5 de enero desde hace 11 años hacemos una Fiesta donde solo Nosotros hemos regalado cerca de 20 mil dólares sino llevado alegría a mas de 2000 personas cada evento.

EL CAMINO ES LA RECOMPENSA, lo podemos decir, lo hemos vivido, y será nuestra filosofía de vida como medio de comunicación, donde el objetivo es estar, es llegar, es dar la oportunidad de un espacio cultural, que muchas veces , como a todos los medios de comunicación la clase politica los usa pero no valora.

EL GUICHONESE el 5 de enero festeja 19 años y de una sola cosa esta segura, como siempre, VAMOS POR MAS, POR MUCHO MAS.

FABIAN Y MERCEDES