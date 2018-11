El humor del Pelado

Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 210 (A la cabeza 50 pesos)

“Viene de Bolso”

Doña Eutanasia, volviend o. Le dije que usté era yeta. Diga que el Robustiano le pagó el

pasaje ida y vuelta y la entrada, como pa sacarla de las casas, sino doble calentura

tendría. ¿Mucho frío en el Parque Central? Noo!! No se me enoje mi viejita, era una

chicana nomás!. Usté fue y su cuadrito marchó, ¿vio?. Hay personas que son secas de

vientre y secas de emociones… usté es seca. Punto. Pone una fábrica de zancos y

arrancan a nacer todos enanos; pronostican 35 grados pal otro día, arma todo pa ir pa la

playa y cuando se levanta, llueve a mares… sólo usté confía en Inumet. Nacional tenía

todo pa clasificar, va Eutanasia y el “Coco” Conde se manda una bestialidá dándole la

clasificación a los brasileros. No le voy a hacer el chascarrillo de comentarle que justo

quedaron afuera en el día de Hallowen, haciendo apología al día de los muertos y todo

eso porque si no me va a ahorcar con la bufanda del “Bolso”. Es que yo la vi venir así,

toda ataviada de colores tricolores y pensé que se había disfrazado por el día en

cuestión. Igual le digo una cosa Vecina, si yo tuviera que elegir un disfraz el cual meta

miedo, tengo 2 claras opciones, o me disfrazo con facturas varias de Ute, Ose y Antel,

las cuales me dan pesadillas más una máscara de Astori; o me disfrazo de Michelle

Suárez y salgo a la calle pidiendo “dulces o firma”. Pero volviendo al tema en cuestión,

como decía mi santo abuelo, “seca un ombú”! Pa mi que fue usté la que mandó apuñalar

al “Bolsonaso” pa amedrentarlo y que no siga su carrera a la presidencia de Brasil… ya

todos conocemos el final. El gurí, tajeado y todo, salió airoso en su cruzada y llegó

hasta el sillón presidencial… bien “Bolsonylon” ahí!! Bah, qué sé yo si tan bien. Es que

por las declaraciones del gurí, como que no ta muy bien de la sesera el hombre. Pero se

cumple alguna clase de ley no escrita mundial y hasta cósmica, la cual establece que a

países gigantes como Brasil y EEUU, lo manejen personas con muy poco criterio ético

y moral, homófobos, racistas, los cuales solucionan todo dilema a los tiros y expulsando

gente; algunos a los tiros, otros a las bombas. Dijera Parkinson: “la mano viene

movida”. Y esto claramente afecta a nuestro paisito Vecina, por supuesto!! Estos

megalodones que tenemos como vecinos, apenas hacen una olita en mar calmo y ya nos

dan vuelta la barcaza. Varias medidas ya tomo “Bolso naron” que repercuten en nuestra

economía, como por ejemplo, le puso IVA a los garotos y a los ticholos, ya ni comer un

crocante de banana tranquilo se puede. Ya le informó al Tabaré que va a conquistar, a la

fuerza obvio, el Chuy… que se joda el “Bolsonudo” ése! Que clavel se va a llevar!. El

Taba le dijo que no había necesidad de un acto bélico del tipo conquista, que no iba a sr

como Paysandú, que nos defendimos con uñas y dientes, en éste caso específico, se lo

regalamos como acto de buena fe. El Chuy es suyo Don Jair, haga uso y abuso. Sea de

la forma que sea tenemos que pasar aduana, la cual el electo presidente brasilero, ya

informó que aumentará la coima a los aduaneros, dependiendo del quilaje que lleven, 5

dólares el kilo. Vendría a ser casi como un peaje más dentro del Uruguay. Al parecer

quiere regularizar la venta de alcohol brasilero al Uruguay, así que va a abrir una

licitación pa privatizar la venta de funda de cerveza en lata Brahama, porque al parecer

ya se le ta yendo al carajo eso, vende cualquiera y a cualquier precio. Esto ya es unrelajo, habría dicho “Bolsonajero”. Intentó ponerle un impuesto a la yerba, Canarias,

yerba uruguaya pero plantada, cosechada y tratada en Brasil; le quería ponerle ahí un

Cofis, un IRPF o algo similar, pero el Danilo, hábil declarante, lo convenció a cambio

de una modificación en el nombre, a partir del año que viene en vez de “Canarias” se va

a llamar “La Canarinha”. Enrabado con lo que le decía al principio Vecina, esperemos

que el “Bolso de mano” nuevo éste que tiene Brasil, no seque a nuestro querido y

maltratado paisito. “Conde, jugás pa los de camiseta blanca, lpqtp”!! (Sic. Doña

Eutanasia).

Salú!!

Emilio “Pelado” Machado.

@postedehumor.