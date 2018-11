EL PARTIDO NACIONAL . HACE RECLAMOS EN LA JUNTA DEPARTAMENTALJO

INFORME SOBRE APLICACIÓN DEL ART. 25 DEL REGLAMENTO INTERNO.

Sabido es que, desde hace un tiempo a esta parte, el Partido de Gobierno ha venido

aplicando en forma irrestricta y errónea el artículo 25 del Reglamento Interno de la

Corporación. Este artículo refiere a informe de comunicaciones y asuntos entrados, y

está ubicado dentro del capítulo III que refiere a las sesiones.

La bancada del Partido Nacional, entiende que el artículo se aplica erróneamente y

en forma abusiva, porque si se hace una lectura concreta y concienzuda del mismo,

se observará que en la parte del segundo inciso dice: «Cualquier edil podrá solicitar

el tratamiento en especial de un tema, al final de la relación de asuntos entrados»

–cualquier edil, significa cualquier edil–, y el momento que para ello establece el

Reglamento es al final de la relación de asuntos entrados.

Hace mucho tiempo que se lee la relación de asuntos entrados, un edil del partido

de Gobierno levanta la mano rápidamente y enumera los asuntos, y no se permite

desde presidencia que otro edil peticione lo mismo. Está mal aplicado el

Reglamento. Pero es más grave aún porque el artículo 1.º. del mismo Reglamento

habla de la obligatoriedad de su cumplimiento y de su aplicación en las sesiones de

la Junta.

El artículo 3.º habla de que cualquier edil puede reclamar su cumplimiento, algo que

se ha solicitado pero no se da la oportunidad. El artículo 4.º del mismo habla de que

las interpretaciones del Reglamento en otras instancias pueden servir de

precedentes que no son obligatorios, pero son precedentes al fin; y lo más

importante de todo: en el capítulo XI, cuando se habla de los deberes de los ediles,

en el artículo 85, y de los deberes del presidente en el artículo 88. El artículo 88,

concretamente, dice: «Son deberes del presidente: 1) Observar y hacer observar

escrupulosamente en todas sus partes, el presente Reglamento». ¿Qué quiere decir

escrupulosamente? Quiere decir con escrúpulos, que tiene conciencia de cuidado y

con esmero, y que busca la aplicación en forma minuciosa; lo que aquí no se hace.

Lamentablemente, en base a esta situación y a estas cosas que están pasando, no

se está cumpliendo con uno de los principios fundamentales, que es la cortesía

parlamentaria. ¿Qué es la cortesía parlamentaria? Son aquellos principios que

establecen el buen funcionamiento del debate parlamentario que tiene su origen en

el Parlamento británico. Por tanto, tampoco se está aplicando, últimamente, la

cortesía parlamentaria.