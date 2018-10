4 años de Humor del Pelado

Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 208 (Las semanas de las

columnas)

“Four yeares”

Peero mi vieja… no se hubiera molestado. Mire que traerme una torta por estos 4 años.

Ahh, no es torta, es un muffin, bue tampoco… un pedazo de bizcochuelo que afanó del

cumple de su sobrino hace una semana, ta bien. Me gusta la velita de 4 años, la parte

rota fue porque peleó con el niño por la vela? Pero que honor. Vale la intención,

gracias!. Es que tamos todos juntos en ésta balsa Doña, hemos pasado de todo un poco

con éstas columnas. Anoche taba revisando mentalmente y tuvimos de todo!! Mire,

repasando rápidamente, todo comenzó con un escocés, con un brindis, pero después le

dimos al tinto y a la chela como los mejores. Decir que en estos 4 años tuve sobre peso,

“cachi chien”, y tuve flaco también, bue, sí, ya sé lo que me va a decir, menos hinchado

tuve, le sirve? Hoy toy en forma… redondo es una forma, geometría de 3ero, no sé,

hable con primaria. Anoche, le cuento, tuve un intercambio de golpes, feo feo, con un

par de mosquitos. Sé. Arrancó la temporada de “me peleo con los mosquitos porque me

olvido de comprar la maldita pastillita”. De esas en éstos 4 años tuvimos varias, entre

piñas, patadas y chanquletazos. Tuvimos y tenemos varios cambios de pañales en

nuestro haber, tanto de “Piti” como de “Poli”; a usté le digo, mis ojos han visto caca de

todo tipo y color, literalmente. Tuvimos noches de insomnio porque las nenas no

querían dormir, noches de brazos cansados, de llantos en la oreja, de pataditas en los

riñones, de abrazos y besitos, de dibujitos varios en la tele, abrazados, amándonos; de

levantarnos totalmente dormidos a hacerles una mema, patear la cama con el dedito

meñique, apoyarnos en la mesa y tirar el florero al carajo. De tropezarnos con los

juguetes desparramados por la casa. Eso es salú. Repasando y viendo, tuvimos de todo

un poco como en botica en materia política. Entre el traspaso de la banda del Pepe al

Taba, la cual motivó el enojo de la “Sra” Olimpya Maidana, más conocida como

“Geminiana”; banda roída y gastada, vuelvo a repetirlo; pasando por toooda la gran

cantidá de veces que apoyamos el sentimiento único y el clamor popular del pueblo,

manifestando abiertamente la renuncia del ministro Bonomi, por más que él lo supiera

de antemano ya que “taba todo previsto” (recontra sic Eduardo Bonomi); pasando por la

debacle de honor recaída sobre el apellido Sendic; los valores creados por el abuelo y

por el padre, Raulito los sepultó en una cajita la cual compró con la tarjeta del pueblo,

luego de fundir Ancap. Después, renunció. Lo que no ha cambiado en éstos 4 años son

las mentiras de los políticos de turno, que te siguen mirando a los ojos y te dicen que

ellos tiene la solución para todo… después te afanan a cara descubierta. Lo que no

cambia es el dolor en las costillas de las jineteadas que recibe Juan Pueblo. En materia

deportiva, el palo al Maestro siempre estuvo, pero siempre con onda… salvo cuando

estaba enamorado del “Tata” González, ahí se pudría todo, porque lo ponía hasta por de

gusto, después cambió por Diego Rólan y la “Joya” Hernández, diga que ambos se

lesionaron, Abel en una pierna y el negro “Perrolan” se quebró una uña creo. Pasamos

de bastón de 3 patas a motito y luego a bastones canadienses; un par de mundiales y

emociones varias, no lo digo muy seguido, pero… gracias por tanto Maestro! En éstos 4años Polenta se fue y vino varias veces, Peñarol sigue sin saber su fecha concreta de

nacimiento y Nacional no encuentra su acta. En lo personal jugué varios partidos, al

principio corría la cancha, luego pasé a caminarla, hoy en día la “hablo” como los

mejores. Y en cada partido, luego de los mismos, me descubro músculos del cuerpo que

me duelen y que no tenía idea de que existían. Doña, pasaron muchas cosas, muchas

anécdotas y temas varios… pero siguen quedando los buenos lectores que apoyan tales

escrituras, siguen quedando los valores que intentamos transmitir, sigo creyendo en el

poder de las letras y sigo creyendo que una sonrisa a tiempo te puede cambiar el día, y

vos a otra persona y asím sucesivamente. Son 4 añitos, vamos por más. Simplemente

Gracias!!

Salú!!

Emilio “Pelado” Machado.

@postedehumor