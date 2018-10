Incendiaron un auto en Salto

Estoy muy indignado no es justo que pase esto”

Dos autos sufrieron daños por una bomba molotov en la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Salto, el hecho habría ocurrido durante la madrugada y uno de los vehículos se incendió completamente producto del explosivo.

Nahuel Fagúndez, uno de los damnificados del incendio de su auto dijo a CAMBIO: “No sé que pasó, fui hoy de mañana a SUCIVE, estaba realizando todos los trámites y me faltaba pagar el traslado nada más eran $ 1.800, fui, pasé por los inspectores y después que hicieron todo veo que el auto estaba todo incendiado, en ningún momento me llamaron antes para avisarme eso.

A mí me lo habían sacado por alcoholemia, había hecho convenio y todo, lo único que me faltaba era el traslado. Me tocó a mí nomás, vamos a reclamar a la Intendencia, quedaron de llamarme nuevamente, el Abogado de la empresa en que trabajo me dijo que estaba a la orden por cualquier motivo. Estoy muy indignado, no es justo que pase esto”

“DEBEMOS SUBSANAR A ESOS CONTRIBUYENTES”

Consultado por CAMBIO el Director del área de Tránsito de la Intendencia de Salto Dr. Cesar Sánchez manifestó que se “tomarán medidas para reforzar la seguridad, en la zona estuvimos reunidos con los dos damnificados” “Entiendo que si son bienes incautados en la intendencia, debemos subsanar a esos contriubuyentes y en las próximas horas surgirán novedades al respecto.

Se reforzarán las medidas más allá de la seguridad actual en el lugar, hay muchos transeúntes en esa zona circulando permanentemente y debemos tomar medidas al respecto” expresó.