El rival de Nacional.

COPA SUDAMERICANA

¿Con qué Fluminense se va a encontrar Nacional?

Viene mal en lo local, perdió a su joven estrella, pero tiene varios puntos altos que pueden complicar al equipo del “Cacique” Medina.

No tiene un plantel de renombre y viene con un torneo irregular en su país, pero lo cierto es que Fluminense no será un rival sencillo para los tricolores en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Marcelo Oliveira marcha décimo en el Brasileirao, con más partidos perdidos que ganados (11 contra 9), pero en la Sudamericana tiene un andar muy bueno donde solo perdió un partido de los seis que disputó hasta el momento.

Superó en la primera ronda a Nacional de Potosí con un triunfo por 3-0 en Brasil y una derrota por 2-0 en Bolivia, en la siguiente instancia eliminó a Defensor Sporting con dos triunfos: en su casa por 2-0 y de visitante por 1-0, mientras que este jueves cerró la llave de octavos de final ante Deportivo Cuenca con dos triunfos más, ya que el 2-0 de la vuelta se sumó al 2-0 que había conseguido en la ida.

Pero en relación al partido ante Nacional habrá que tener varias cosas en cuenta: cuenta con dos zagueros grandes y con mucha experiencia, un carrilero con mucho futuro y un enganche que la mueve. Por ese lado tiene muchos aspectos de un típico equipo brasileño, aunque hay otros en los que falla y son esas características las que el equipo del “Cacique” Medina deberá explotar.

Los zagueros

Digao y Gum

Son dos torres, pero de todas maneras no suelen tener grandes problemas en el fondo. Claro está que la velocidad no es su fuerte y por ahí es donde los tricolores pueden sacar ventaja. Se conocen y eso es un punto a favor de ellos y del equipo brasileño. Jugaron juntos desde 2009 hasta 2013, cuando Digao se marchó al fútbol árabe. Con 30 y 32 años, Digao y Gum forman una zaga muy potente donde también suelen ir bien en ataque.

Carrilero

Ayrton

Tiene 21 años y mucho futuro por delante. Tite ya lo ha tenido en consideración para la selección brasileña e incluso entrenó con la mayor siendo Sub 20. Es un jugador veloz, y con buena técnica que se desenvuelve por banda izquierda. A Defensor ya le tocó sufrirlo, aunque el equipo violeta le cedió demasiado terreno. Claro está que ante Nacional no solo deberá atacar, también tendrá que estar atento a la defensa y ahí puede llegar a no sentirse cómodo.

El “titiritero”

Junior Sornoza

El ecuatoriano fue la gran figura de la gesta de Independiente del Valle en la Copa Libertadores de 2016 donde llegó hasta la gran final del certamen. Su buena participación fue lo que le permitió recalar en Fluminense poco tiempo después y hoy es el que mueve los hilos en el ataque. Al diminuto mediocampista le gusta pisarla y encarar y no lo hace para nada mal. Será otro de los jugadores a los que Nacional deberá estar atento.

La gran ausencia

Pedro Guilherme

Es un caso muy similar al de Ayrton. Al igual que le carrilero tiene 21 años, un presente muy buen, mucho futuro y fue convocado por Tite para integrar la selección mayor de Brasil. La ausencia se debe a que se rompió los ligamentos cruzados y estará afuera hasta 2019. Real Madrid ya había posado los ojos en él.

En conclusión, Fluminense es un equipo que se vuelve muy potente con la pelota. Sin ella le cuesta mucho y quedó demostrado en los anteriores encuentros del “Flu” en Sudamericana, que replegarse no sirve.

Está claro que Nacional va a salir a jugarle de igual a igual, algo que hasta el momento le han hecho poco y que cuando se lo propusieron no la pasó bien, como en la derrota en Bolivia o incluso en el triunfo ante Defensor Sporting en Montevideo, donde el gol del triunfo llegó con una contra aislada.

La figura que utiliza el técnico del 3-5-2 puede llegar a modificar el 4-3-3 habitual de Medina, aunque teniendo en cuenta el rival que tiene enfrente Fluminense, como lo ha hecho en otros juegos, podría apostar a un 4-4-2 para esperar más cauto y no quedar desbalanceado en defensa.

Lo que está claro es que tanto el duelo en Río de Janeiro como en el Gran Parque Central serán choques muy intensos, parejos y donde ambos equipos se juegan mucho: la última ficha en lo internacional y para el equipo norteño, la única esperanza que le queda para levantar un trofeo