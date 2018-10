Humor del Pelado

Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 207. (Twit por minuto al 5 de

Oro)

“Ser Uruguayo”.

Doña, ¿cómo ta? ¿Qué hace con pullover puesto? Bueno, sí, es cierto que de mañana ta

fresco, pero tampoco pa andar de buzo de lana y chancletas, más paragua. Igual usté es

una mujer preparada de antemano, eso le dan los años de sabiduría y experiencia. Eso y

los Record Guinnes dan los años. ¿No se enteró mi vieja? El Maestro Tabárez consiguió

un par de “recordes” con la Selección. Fua, usté sabe que no sé muy bien porque cuales

de todas las cosas le dan los premios éstos, pero puedo elucubrar y deducir que será por

ser el único Director Técnico que cita jugadores al santo dope ya que no los hace jugar

ni en los amistosos. Se ve que le gusta tenerlos ahí cerca, será porque hacen grupo. O le

gusta dejarlos en la lista de pre convocados, pa después amargarle la tarde al decirles

que no van a ser convocados, tales casos los de Valverde y Ramírez por ejemplo;

además se ve que el viejo la goza, porque los llama aparte, y se los dice en la cara:

“gurise, no tan citados”. Y le fascina ver cómo cambian cara de ilusión por cara de

frustración, caras de angustia y dolor. Le pueden dar un premio por ser el único DT que

ha entrado a partidos en una motito; o quizá un record Guinnes por ser el técnico que

más demora en salir del banco de suplentes pa festejar un gol; y le cuesta un poco sí,

cuando finalmente consigue salir a gritarlo, que se agarra de Celso Otero, que se hamaca

en el banquito como 6 veces pa darse impulso, que se apoya en el “toto”, su bastón

canadiense… le puso nombre sí, es que es como si fuera su mascota; bue, cuando

consigue salir a gritar el gol… los jugadores se tan bañando ya. Y así, se dispara la

encuesta puerta a puerta o telefónicamente, mediante la pregunta “¿qué record se lleva

cualquier Uruguayo promedio?”. Creo que si se encuentra la forma de contabilizar a

ciencia cierta, estoy seguro que debemos de llevarnos el record de mencionar la frase

“el lunes empiezo”, y no empezar nada, claro está. Los concursos de remo son todos

nuestros, remo y bicicleta, tan asegurados. Capacidad creativa innata y adquirida de

aplicar rigurosamente la Ley del mínimo esfuerzo, materializando y nunca logrando la

idea de hacer poco y ganar mucho; tenemos el record onírico irreal de sacar el 5 de oro,

por más que el señor de los gráficos nos muestre que es todo un chantaje, nosotros

seguimos creyendo en tal mentado juego. Si le jugaste al 01 a los 5 y te la cantan, pero

baja el 48… yo la peleo hasta el final!! Le hago una quema de llantas en la puerta de la

casa del Luisito Gama, actual Director Nacional de Loterías y Quinielas. Ahí mismo

propongo un paro!! Cosa que le encanta al yorugua dioprome. No lo hace por el record,

lo hace porque le fascina parar por algo, por lo que sea. Tonce te junto al Pit Cnt, a los

Maestros, a los de la bebida, al Sunca y te quemo el rancho, Gama!! Sin dudas que

tenemos el máximo registro de discusión al santo pedo entre qué fecha de nacimiento

tiene Peñarol y la contra respuesta, por parte de los Manyas a los Bolsos pidiéndole su

acta de fundación. Interminable y tediosa discusión, la cual por más que presentes los

fundamentos y papeles necesarios, siempre la contra parte va a tener fundamentos y

papeles necesarios para responderte lo contrario y hacerte acuerdo de su consulta y ahí,

cíclicamente, re comienza la discusión. Record de quejarnos de que la plata no nos da pa nada, de regateo, de pedir precios, de buscar la forma de ahorrar un pesito, pero al

mismo tiempo cada tanto subimos alguna foto en las redes mostrando o ya sea nuestros

pies con medias, apuntando a una estufa a leña prendida (al precio de la leña), tomando

un vinito de marca en una copita de marca (al precio de la copa); o la clásica foto

parrillera con de todo un poco arriba de la misma, y al costado un casillero de de todo

un poco (al precio que ta el de todo un poco). Yo voy librando una carrera pa llegar al

record de jinetear la OCA como ninguno; cual jinete ávido, concursante de las domas

del Prado, relatadas por el Baudilio. Mides tiene record de mantener vagos; somos

pioneros en madrugar pa salir a pelearla, ganando 3 vintenes pa conseguir un litro de

leche pa la gurisa, por más que el Gobierno de turno, sin colores, nos siga dando palo,

tenemos espalda ancha. Somos Record Guinnes en buscar la manera de salir adelante,

somos Record Guinnes en ser Uruguayos!!

Salú!

Emilio “Pelado” Machado

@postedehumor