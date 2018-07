RESUMEN DE LA JORNADA

BAJAS TEMPERATURAS PARA HOY Y TODA LA SEMANA QUE VIENE, PERMANECERA NUBLADO HASTA EL DOMINGO, MANTENIENDOSE LOS PROXIMOS 7 DIAS UNA MAXIMA DE 14° Y LA MINIMA PARA HOY 8, ABRUPTA BAJA EN LAS MINIMAS, PARA EL DOMINGO, 4° Y A PESAR DE SALIR EL SOL EL LUNES, LAS TEMPERATURAS MINIMAS DURANTE LA SEMANA TENDRIAN SENSACIONES TERMICAS DEBAJO DE 0°

INVITACION PARA MAÑANA

El próximo Sábado 28 de Julio, integrantes de la Comisión Departamental del Patrimonio Cultural, encabezado por su presidente Arq. Rubens Stagno, visitarán nuestra ciudad con el fin de descubrir dos placas de reconocimiento: una a Day Man Antúnez otra a la labor profesional y artística del Dr. Juan Carlos Ualde.-

El desarrollo del programa será el siguiente: Hora 10/30.- Centro Auxiliar de Guichón, donde se reconoce la labor artística del Dr. Juan Carlos Ualde; y a la hora 12, Sede social de la Liga del Trabajo, reconociendo al artista Day Man Antúnez.-

RECICLAJE DEL VIDRIO

El Municipio de Guichón informa que los recipientes para reciclaje de vidrio, se encuentran en la vereda del corralón donde se constituyen los únicos recipientes para vidrios de la ciudad, alli cada vecino puede depositar en cada tarrina, Vidrios trasparentes, vidrio de de colores y vidrio rotos

Young a todo motor

Desde el 3 de agosto al 5 Young vive la 8 y 9 fecha del calendario Nacional de Rally, Camino de los Palmares, Algorta y Colonia Kenedy, terminado en la rural,

ESTAFA INMOBILIARIA

Hace mas de un año y medio, en diciembre de 2016, un hombre de 47 años de edad compró a otro de 36 años dos contenedores amueblados por un total de 14.800 dólares, pero le entregaron, a los tres meses, solamente uno y vacío. En noviembre de 2017, ya cansado de esperar que le cumplieran con lo convenido, se presentó en la Unidad de Investigaciones de la División Territorial 1, e hizo una denuncia formal explicando un hecho con presunta apariencia delictiva por parte de un tercero, de 36 años de edad, por el negocio de una vivienda-contenedor entre ambos.

Según relató a los policías, el negocio consistía en la modalidad de llave en mano por dos contenedores totalmente equipados con amoblamiento y revestido con todos los materiales por un costo total de U$S 14.800, con una entrega inicial de U$S 7.000 y el saldo con financiación en cuotas, haciéndose la entrega acordada a una cuenta bancaria del que se recibió un documento comercial y un contrato en blanco sin firmas.

Ampliando el negocio

La Intendencia de Montevideo anunció ayer que a partir del 3 de septiembre empezará a cobrar parking tarifado en otras 198 cuadras del Centro, Cordón y Ciudad Vieja e incrementará de $ 35 a $ 38 el valor de una hora par estacionar. Según la IMM, la ampliación del parking, que pasará a ser fiscalizado por nuevas cámaras móviles en sustitución de inspectores, es para “desestimular el uso del auto privado”.

La cantidad de lugares nuevos tarifados “implican un 50% de los disponibles en la actualidad”, señaló el director de Movilidad Urbana de la comuna, Pablo Inthamoussou.

La medida impactará en muchos vecinos y personas que van a trabajar al Centro y la Ciudad Vieja. La ampliación abarca por ejemplo la acera norte de la Rambla Gran Bretaña, donde estacionan cientos de conductores cada día.

Le robaron su casa cuando presentaba a Bonomi

Es la tradicional voz de los almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Es quien da la bienvenida y cierra cada edición del evento. Pero el miércoles, Humberto de Vargas no cerró el almuerzo de trabajo porque le avisaron que fuera urgente para su casa ya que le estaban robando. La ironía del episodio se da por la temática del evento, seguridad, y su protagonista central era el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Los otros oradores eran el senador Jorge Larrañaga, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y Jorge Chediak. El ministro dijo que el nuevo Código del Proceso Penal es parte de la explicación del aumento de los delitos.

En el BROU Dos millones de dólares por error

“El otro día en una cuenta nuestra aparecieron US$ 2 millones que yo no sé de dónde los sacaron, que yo los tengo ahí y no los voy a usar porque no son míos”, comentó el rematador y consignatario ganadero Walter Abelenda luego de un evento organizado por Plaza Rural días atrás, refiriéndose al Banco República (BROU) y un monto que le fue acreditado por error tras la implantación del nuevo sistema operativo que efectuó la institución.

El Bantotal, así se llama el sistema, comenzó a implementarse hace 12 días. En la primera semana se detectaron errores que llevaron al banco a restringir la atención al público durante tres días. Desde este lunes, se decidió retomar el horario habitual. Sin embargo, el sindicato de BROU señala que los inconvenientes continúan. Y el ejemplo de Abelenda es uno de ellos.

En diálogo con El Observador, el empresario señaló que ni siquiera puede asegurar que ese dinero estuviera efectivamente depositado en su cuenta. “Le hice una captura de pantalla y hay un documento impreso del estado de cuenta; a los dos o tres días cuando se tranquilizó un poco la cosa fuimos hasta el banco, se chequeó la cuenta y estaba en orden. No sé qué pasó con eso”, relató.

Abelanda indicó que el hecho no le generó sorpresa. Añadió que la acreditación se realizó en una cuenta que tiene pocos movimientos y era imposible que hubiese esa cifra. “Míos seguro que no eran”, expresó al referirse a los US$ 2 millones.