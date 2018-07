RESUMEN DEL DIA

COMO TE DIGO QUE NO, CAPAZ DESPUES SI

Una vez más el expresidente José Mujica negó que fuera a aceptar ser candidato, tal como le pidió su sector. En el Movimiento de Participación Popular (MPP) buscan una alternativa y no descartan nada, inclusive el respaldo al intendente Daniel Martínez.

“No voy a ser candidato. Lo quiero dejar claro. No puedo discutir políticamente con mis tripas. Porque uno no puede hacer lo que quiere, puede hacer lo que puede. Llegar a la edad que tengo es un milagro, pero no puedo abusar”, afirmó en conferencia de prensa ayer por la mañana en el Senado.

Esa fue su respuesta formal a una movida de la dirección del MPP, que planteó el pasado jueves pedirle a Mujica que aceptara postularse al 2019. “Me presionaron para que sea candidato y por eso les vengo a decir a todos que sigo manteniendo la misma posición”, aseguró Mujica.

Ahora en su sector entienden que deben buscar una alternativa. La cual podría ser la ministra de Industria Carolina Cosse, el presidente del Banco Central Mario Bergara o incluso el ministro de Trabajo Ernesto Murro. Ayer por la tarde el propio Mujica mantuvo una reunión con Murro en la sede del Ministerio de Trabajo.

CTM UNIENDO FRONTERAS

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande aportará a la Intendencia de Río Negro 170.000 dólares para construir un puente peatonal sobre la desembocadura del arroyo Laureles en Fray Bentos y realizar obras en la ciudad de Young. La cifra se suma a 200.000 dólares ya aportados por el organismo binacional para el acondicionamiento de espacios públicos en la capital departamental y en el balneario Las Cañas.

CAJEROS SIN DOLARES O DOLARES MANCHADOS

El sistema de inutilización de billetes da buenos resultados en todo el mundo para evitar la modalidad delictiva de explosión de cajeros automáticos”, afirmó el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, al anunciar la obligatoriedad de esta medida para todos los bancos. “El principal objetivo del Gobierno es asegurar la disponibilidad del dinero para la población”, afirmó Roballo.

Sanguinetti en Paysandú

El dos veces presidente de Uruguay (1985-1990; 1995-2000) arribará este mes a Paysandú para brindar una conferencia en la Casa del Partido Colorado (Florida 968). Será el viernes 27, a las 19.15. “Está confirmada la presidencia de Sanguinetti en Paysandú”, dijo a EL Guichonense el diputado Walter Verri. “Tiene un modelo de país muy diferente al que hoy nos está gobernando y puede expresar lo bueno que hizo durante sus dos mandatos del Partido Colorado”, agregó.

La Intendencia de Paysandú, y 36 dependencias del Estado, incumple en contratar personas discapacitadas

Ocho años después de aprobada la ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, el Estado la incumple, sobre todo en lo relativo al empleo que lo obliga a, como mínimo, contratar a un 4% de personas con algún tipo de discapacidad para la función pública. Sólo el 1.3% de las vacantes cumplen con la ley, lo que implica, solamente, 85 discapacitados remunerados a la fecha, según los estudios que publica la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).

En total hay 37 organismos que incumplen totalmente con la obligación que la ley les asigna. Es decir, que teniendo los cupos de funcionarios para llegar al 4% de personal con alguna discapacidad no contrataron ni a una persona con esta condición.Entre los organismos que arrastran la peor nota se destaca la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que debía haber contratado a 46 personas con discapacidad desde el 2010 a la fecha y, sin embargo, no le ha dado empleo ni a una sola.El Patronato del Psicópata, una unidad que, paradójicamente, se dedica al cuidado de los pacientes psiquiátricos, debería tener remuneradas a la fecha 18 personas con dificultades pero, sin embargo, no entró ninguna a trabajar en su equipo.El mismo nivel de incumplimiento registra el Plan Ceibal, ya que de las 11 personas que debió contratar, no le dio trabajo a ninguna.Dentro del Ejecutivo, los ministerios de Economía, Transporte, Defensa, Interior, Ganadería, Educación y Cultura, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Vivienda también están en cero con respecto al cumplimiento de la ley. Ninguna las carteras ha incluido trabajadores con deficiencias dentro de su plantilla de empleados.Dentro de los organismos del 220 de la Constitución, incumplen totalmente el Poder Judicial ya que tenía que contratar a ocho personas y no entró ninguna, el Tribunal de Cuentas (debía contratar a una), la Corte Electoral (también a una), INAU (debía contratar a 16), la UTEC (a cuatro) y el Inisa (a 14 personas).También están en cero el Banco de Previsión Social, el Banco Central, el Banco República, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros, ANCAP, UTE, AFE, la Administración de Puertos, OSE, y la Agencia Nacional de Vivienda.A su vez, las intendencias que no contrataron a una sola persona con discapacidad son las de Artigas, Colonia, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano y Treinta y Tres.

MALESTAR POR LA TIERRA

El delegado de la Mesa Nacional de Colonos en Paysandú, Noel Fernández, se mostró preocupado por las cerca de 1.000 hectáreas –en su mayoría, en el departamento de Paysandú muchas de ellas en la zona de Guichon–, que están en manos de UPM Forestal Oriental, porque fue la determinación de “cinco personas ( el directorio) que le pueden vender la tierra de los uruguayos a quien quieran”.

CASTRACIONES EN LA REGION

La ONG amigo de los animales, está convocando para la castraccion de sus animales, para el sábado 21 de julio hora 9 en Morato y 13 hs en Merinos, estaremos ampliando

DOTI SE FUE DE LARRAÑÑAGA

en un encuentro que contó con la presencia en Paysandú de Luis Lacalle Pou quien estuvo acompañado por el Guichonense Ignacio Ifer, el dirigente nacionalista sanducero David Doti formalizó su incorporación al sector Todos, por lo tanto, su retiro de Alianza Nacional, que encabeza Jorge Larrañaga. Para la formalización de esta adhesión, también se trasladaron a Paysandú el diputado Gustavo Penadés y el exdiputado frenteamplista Gonzalo Mujica, quien se integró hace un tiempo al grupo de Lacalle Pou.