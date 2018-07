CLASIFICAMOS A LO URUGUAY Guillermo Arias

Uruguay derrotó a Portugal por 2 a 1 y clasificó a cuartos de final de la Copa del mundo Rusia 2018 , Como manda la historia, como nos gusta , como se juega en cada cancha de cada rincón del país, de dientes apretados, dejando todo en cada pelota y aprovechando las oportunidades de gol.

No hay misterio, cada selección juega como se juega en su pais, es la cultura, la idiosincrasia , el modelo de juego de esta seleccion, que está grabado a fuego en cada uruguayo , en cada chiquilin que pisa una cancha , ADN puro . El partido comenzó bien , Cavani – Suárez y Cavani con el corazón la empuja , igual que contra Inglaterra en 2014 , combinación perfecta entre ambos 1 a 0 y pelota al contrario , Cristiano con poco espacio jugó enfadado y más allá de la posesión no lograron crear 1 sola chance clara de gol del arco defendido por Muslera en el primer tiempo.

Segunda parte y Portugal encuentra el empate en una desconcentracion de Giménez que perdió la marca de Pepe.

Pero este equipo la tiene clara y tiene una fortaleza mental colectiva que pocas selecciones poseen Saque largo de Muslera , la pelea Suárez , Bentancout a Cavani y éste abre el pie de manera perfecta , golazo en el momento justo , acá se ve la categoría de un jugador , cuando le queda una chance clara y sabiendo que puede ser la única , no falla , no arruga , esa es la fortaleza mental. Otro gol parecido al 2 a 1 vs Inglaterra en el 2014 , con un ataque directo desde Muslera.

El resto del segundo tiempo fue de dientes apretados , Torreira , Godin , Cáceres y Laxalt los puntos más altos tácticamente.

Posesion de Portugal sin tener chances claras de gol, más allá de algún remate de media distancia y el partido que se va. Gran triunfo, emocionante ver la entrega de todos.

La gran virtud de este equipo es lo colectivo , la fortaleza anímica y la experiencia .

Cuartos de final vs la difícil Francia, nos animamos a decir que de pasar esta instancia somos candidatos ,aunque es difícil, no está lejos el poder llegar a ser campeones del mundo . Lo que hace unos años era una utopía, hoy es posible. Sigamos soñando