Humor del Pelado

Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 193 (Puchos que me fumo durante los partidos de Uruguay)

“Se renueva la ilusión”

Mi Vieja, Doña Eutanasia, ¿cómo va? Ahora que la encuentro, tengo que pedirle un favor, ¿no me presta un mil ahí? Una juanita nomás ¿eh? Es que como tamos a fin de mes y usté es jubilada, o sea que la tiene toda, ya que éste Gobierno de turno se ha esforzado por darle a nuestros viejitos un salario dignamente digno para vivir sus últimos años a sus anchas… ¿No?. Bue. Es que pal sábado tengo visitas en casa y quiero prender el medio tanque pa mirar los partidos de 8vos. Tendría que conseguir un cepillo con cerdas de alambre pa sacarle los hongos a la parrilla, es que hace pila que no la uso… o se los dejo y le damo otro gustito a las carnes!! Después miramos el match a lo “Maradroga”, re volados los pibes!! Tuvo por una pa salir “Diegote”, pero se ve que ni Dios lo quiere allá arriba, se ve que el “Flaco” no quiere competencia, ¿me explico? Por lo de la mano… la mano de Dios, ¿nunca escuchó? El gol que le hizo a los Ingleses en el ´86, ¿tampoco?… Usté Vecina tiene menos fobal que “Americando” eh!! Bue, ta, juega la “Celeste” del alma y hay que prepararse, en realidad le cuento Doña Eutanasia Calamidá, esos mil que le pido no es todo pa la comida per sé; la carnicería de la esquina de casa, esa que parece más una habitación a punto de “ocupar”, tiene oferta de 2 kilos de chorizo por $110… y ta, el resto en alcohol. Sabelo ñeri, la chela esa de 23 pei la botellita, va pa e!! La leña no es problema, ya que don Larrosa me regala unos palitos que tiene en el fondo; bue ta bien, no me los regala, digamos que me los presta; ta, sí, me los vende… pero me caigo de espaldas!! Ta bien, me voy a levantar a las 4 de la mañana, pa cruzar el muro con una bolsa de arpillera, y robarles la leña al viejo, de última él no la precisa, tiene estufa a gas!! Y de paso cañazo, le encajo unos “tate quieto” al gallo podrido ése, que quiere, si me canta todas las mañanas a las 5… guiso lo voy a hacer. Y le digo una cosa, apenas conocimos el rival de turno, lo primero que hice fue conseguir el muñeco vudú de CR7… no Vecina por favor!! Qué va a ser el Cebolla Rodríguez… hablo del CR7 de Portugal, Cristiano Ronaldo… nuestro enemigo público N° 1 hoy en día!! Somos Star Wars y es nuestro Darth Vader… somos Popeye, Cristiano nuestro Brutus; somos Batman y él, nuestro Guasón; somos el Frente Amplio y él, nuestro Raúl… somos la paloma blanca de la paz y él la onda que nos apedrea nuestros sueños!! Naaa, ¿cómo que cursi? Soy un poeta Vecina, usté no ve la diferencia. Pero se entiende la analogía, ta clarito. Portugal le pega de frente a la idiosincrasia del pueblo Uruguayo, va en contra de nuestros principios morales en base a nuestras creencias religiosas. Por nuestro catolicismo “in extremis”, es un tanto hasta irónico estar en contra de “Cristiano”, por más que sea por un par de horas… el tema es que si nos elimina, esas horas se van a transformar en días de puteadas; insultos a los Sacerdotes de turno; grafiteadas con mensajes anárquicos en las paredes de las iglesias; quema de llantas frente a las capillas con pancartas del tipo: “Aguante Satanás”, “Fora diablo du corpo”, “Crucificado es mejor” y la ya clásica: “Renunciá Bonomi”; que quizá no tenga nada que ver, pero es un clamor popular. Y así tamos Doña, en todos los detalles, con toda la previa, siguiendo el minuto a minuto, preocupados por Cavani… es que el Edi ta con un dilema moral muy grande… no sabe si juega contra Portugal… yyy lo que pasa es que el gurí es muy cristiano, tonces… se le complica. Pero acá tamos doña, prendidos a la ilusión, aferrados a la pasión celeste que nos abraza. Es cierto que se respira fútbol, pero ése “oxígeno futbolero” renueva la esperanza, aplaca enfermedades, reanima el espíritu y, fundamentalmente, nos hace ver que juntos, todos, poniendo el hombro y el corazón, unidos… podemos, claro que podemos!! Vamo Uruguay carajo!!

Emilio “Pelado” Machado

