RESUMEN DEL 27 DE JUNIO

Afinador del piano Auditorio Municipal: Hoy estará Guichón este miércoles.- A encargo de la esposa de Antonio Miller, pondrá a punto el piano “media cola”, donado en vida por el vecino .- Se fijará próximamente un velada-concierto, en fecha a coordinar con familiares del recordado benefactor de Guichón.- la Alcalde Lourdes Suárez EXPRESO que: “Como homenaje a su recuerdo el Municipio de Guichón ha propuesto que la Sala Auditorio Municipal lleve el nombre de: Antonio Miller Brunet.- El trámite se encuentra en marcha, primero con la aprobación del señor Intendente y luego el de la Junta Departamental”.

Proyecto “Agendas Culturales”: el Municipio comunico que ha recibido como primera entrega: luces, parlantes, cables, micrófonos y dos proyectores.- Quedando pendiente: La computadora y el escenario móvil.- Se comenzó con la instalación de los equipos de aire acondicionado en el cine Teatro Municipal.

Aclaración de la Alcaldesa La Alcaldesa expreso que todo esta “movida” de personal se debe a que “el proyecto “Ruta de la Lana”, otorgado a vecinos de Pueblo Morató, no pasaron por el Municipio de Guichón y fueron otorgados directamente por la Intendencia de Paysandù que es en definitiva la que administra y decide”, aclarando que: “El proyecto se está ejecutando en el salón Municipal de Pueblo Morató, con instalación de una Mesada, de un Termofón de 110 litros, un equipo de Aire Acondicionado de 18 mil BTU.- Quedan pendientes la distribución de cartelería, arreglos varios de carpintería, reposición de vidrios, etc.- La segunda parte del proyecto, se nos dijo, se relaciona a la compra de lana, pago de profesora, telares.- Reitero -manifestó-, este proyecto no pasó en su adjudicación y organización por el Municipio de Guichón, pero ante la solicitud de los vecinos en concretarlo -y con tiempo acotado de finalización, en agosto-

Programa “Ciudad limpia”: En el Municipio de Guichon se manifestó en la reunión ordinaria de cada semana, que se encuentra estable, ya que no se se ha comenzado a avanzar en los talleres a cargo de talleristas nombrados por la Intendencia de Paysandù… La marcha del desarrollo depende de la decisión de Paysandù ya que es quien dispone del dinero asignado para este proyecto otorgado por la OPP a los Municipio de Piedras Coloradas (en red) y Municipio de Guichón.- Las llamadas volquetas azules se encuentran en depósito en el corralón Municipal. Decisión adoptada por este Municipio por el atraso que hay en cuanto al inicio de talleres sobre el reciclado de basura que marca el programa.-

ASTORI, CANDIDATO

El expresidente José Mujica (MPP) se reunió con el ministro de Economía Danilo Astori (Asamblea Uruguay) en su chacra de Rincón del Cerro para hablar de las candidaturas para las elecciones de 2019.

Astori esperaba que Mujica le diera apoyo para su presentación como presidenciable. La idea era plantear que esta vez le tocaba al expresidente respaldarlo, dado que en 2009 fue el ministro de Economía el que aceptó ser el vice. La reunión tuvo lugar el pasado lunes por la noche en la chacra de Mujica.

SE TERMINO LA RONDA DE LOS VECINOS

Esta tarde el edil colorado Alfredo Silva deberá presentarse ante la Jefatura de Policía de Canelones para dar explicaciones sobre la “ronda vecinal”, proyecto de patrullaje civil que implementó el pasado 7 de junio con apoyo de 50 voluntarios de Toledo.

“Me dijeron que tengo que presentarme porque me van a hacer un acta para la Renaemse, la repartición que trabaja con las empresas de seguridad. Yo voy a ir con abogado”, aseveró Silva.

El llamado de la autoridad policial llenó de preocupación al edil y su entorno. “Nos están presionando para que dejemos de hacer esto, están buscando la vuelta para aplicarnos alguna ley y jodernos. No tengo nada para esconder, antes de hacer esto golpeamos todas las puertas y nadie nos dio una solución”, afirmó.

Rossi habilitó los primeros 108 kilómetros de vía férrea de la línea Paso de los Toros-Rivera

Recuperación de vía férrea entre Rivera y Paso de los Toros

“El modo ferroviario es imprescindible para Uruguay y se necesita recuperarlo luego de mucho tiempo de abandono”, afirmó el ministro de Transporte, Víctor Rossi, al habilitar la vía férrea que une la estación de Achar y los accesos a Tacuarembó. Se trata del primer tramo, de 108 kilómetros, de un total de 300, entre Paso de los Toros y Rivera.

ANEP invierte más de 850 millones de pesos en infraestructura educativa en Paysandú La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) desarrolla un plan de obras en Paysandú que contempla 21 intervenciones edilicias, incluidas 12 obras nuevas, remodelaciones, ampliaciones y mantenimiento, con una inversión que supera los 850 millones de pesos. La intendencia departamental cedió recientemente en comodato un predio para la construcción de un jardín de infantes

EL EX DE SUSANA GIMENEZ, ACUSADO

La nueva documentación que ingresó a la fiscalía de Federico Delgado complicó aún más a Jorge “Corcho” Rodríguez, ya que se confirmó su vinculación con una firma off shore Sabrimol Trading, constituida en Uruguay, utilizada para la la recepción de sobornos pagados por Odebrecht.

El 19 de junio ingresó información proveniente de la justicia uruguaya que “ratifica el vínculo entre Jorge Ernesto Rodríguez y la empresa “Sabrimol Trading SA”. Así permiten sostenerlo algunos testimonios y actas que seguidamente se van a identificar”, señala el escrito de Delgado al que accedió Clarín.

Para ir finalizando

No podemos dejar de observar el mundial donde Uruguay, y Argentina ya están en Octavos de finales, y Brasil se juega esta tarde su chance,

Para los jóvenes lo lindo y mágico del futbol es esa ilusión que despierta la disputa de un balón, el amor por defender en este juego a su país, y dentro de las 17 reglas del fútbol.

Nada tiene que ver con lo impresentable de Maradona, que en su momento fue el mejor jugador del mundo y que la droga lo llevo a estar de la forma que se vio ayer en los palcos vip del estadio.