RESUMEN DEL 26 DE JUNIO

Esta jornada de martes 26 de junio en la mañana la temperatura estuvo en los 3 °, y donde habrá una máxima de 16°, manteniéndose las bajas temperaturas, mañana, previéndose precipitaciones el viernes.

EN NUESTRA CIUDAD

La comisión pro-festejos de los 111 años de Guichón, a ELABORADO UNA “programación tentativa” con inicio oficial el sábado 14 de Julio:

HORA 9.- SOLAR “LA PALMA SOLA”.- Inicio del traslado de llama votiva Aniversario 111 de Guichón por atletas.- La antorcha recorrerá los ocho barrios de Guichón, abriendo la marcha de la caravana de autos, motos, bicicletas).-

Hora 10/30 (aproximadamente).- Plaza Williman. Final recorrido.- Traspaso Antorcha a “Deportista Destacado”.- Encendido Pebetero.-

Hora 11/30.- Cine Teatro Municipal.- Pantalla gigante campeonato fútbol mundial Rusia 2018.-

Hora 14 .- Fútbol Infantil.- Parque Municipal. GUICHÓN vs RODÓ.- Fecha campeonato Nacional Cat. 2006/2007/ 2008.-

Hora 14/30.- Caminata abierta a todo público “111 años de Guichón”.- Circuito Céntrico.- Interesantes premios (Se adjudicarán por sorteo entre los participantes).-

Hora 20.- Cine Teatro Municipal.- “Noche de Gala”.- Actuación: “Escuela Departamental de Música”.-

Aniversario “111 Años de Guichón”

DOMINGO 15 DE JULIO.-

-Salida de Sol: Salva de bombas e izado pabellón patrio.-

-Visita Hogar de Ancianos en su “Aniversario Nº 36”.-

HORA 9.- -Ofrenda Floral. Cementerio.- Panteón Familia Guichón.-

Hora 9/30.- Ofrenda floral.- Plazoleta Cincuentenario. Busto Fundador.-

Hora 10.- Inauguración Museo “La Carreta”.- (Ruta 90 y Avda. Artigas).-

Hora 11/30.- Cine Teatro Municipal.- Pantalla gigante campeonato fútbol mundial Rusia 2018.-

– Actividades Aéreas organizada por Comisión “Aero Club Guichón”.- Pista Liga del Trabajo.-

Noche: Hora 19: Cine Teatro Municipal.- Municipio de Guichón hace entrega de reconocimientos a guichonenses destacados.-

MAS ACCIDENTES EN RUTA 26,

En el kilómetro 81 de la ruta 26 y cerca de donde se produjo el siniestro fatal la semana pasada, un automóvil marca Geely matriculado EMB 4537 que se dirigía hacia Paysandú volcó cuando su conductor perdió el dominio del vehículo, terminando en la faja Norte de la banquina. Fue en una de las curvas de esa zona, donde la carretera está siendo reparada y hay material suelto. A causa del siniestro y pese a cómo quedó el auto, los tres pasajeros, un hombre de 32 años, una mujer de 29 y su hija de 7, recibieron algunos golpes de escasa entidad y se negaron a recibir asistencia médica. Concurrió al lugar una ambulancia de la localidad de El Eucalipto y personal de la Seccional Policial Octava.

Mientras se jugaba el mundial, este fin de semana

Cinco hombres murieron de manera violenta entre la madrugada y la noche del domingo en medio de una nueva ola criminal que alcanzó a Montevideo, Canelones, Cerro Largo y Rivera.

Uno de los homicidios tuvo lugar en extrañas circunstancias que se registraron en dos escenarios diferentes.

Un nombre mencionado por delincuentes en un copamiento coincide con el de la persona que apareció asesinada horas después. El primer hecho, un copamiento con tres heridos, se produjo cerca de Toledo, Canelones; el segundo episodio, el homicidio, ocurrió en el barrio Colón de Montevideo.

“Abran por favor, soy Marcelo Telis, viví en esta casa hace unos años”, gritó un hombre mientras golpeaba una puerta con insistencia a las 2:00 de la madrugada del domingo. Los habitantes de la vivienda, ubicada en el km 26,500 de Ruta 6, cerca de la ciudad de Toledo, se levantaron y abrieron.

De inmediato, ingresaron cinco individuos encapuchados que llevaban revólveres y cuchillos. Los delincuentes exigieron a los tres habitantes de la casa que les dieran todo el dinero. Ataron de pies y manos a una mujer de 37 años y a sus dos hijos, 16 y 17 años.

En la vivienda había $ 700 y tres celulares que fueron entregados, pero los asaltantes exigían más. Los lastimaron. Con los cuchillos que portaban cortaron el cuero cabelludo y los brazos a las tres víctimas.

Al no encontrar nada más para robar, se alejaron del lugar. La mujer y sus dos hijos lograron liberarse de las ataduras por sus propios medios y, a pesar de las heridas, pudieron llamar a la Policía. Tras llegar el primer patrullero, fueron trasladados a un centro asistencial. El caso fue asumido por la fiscal Sylvia Lovesio.

Horas después, un hombre de 38 años de edad aparecía muerto en camino Uruguay y camino Blandengues, en Colón.

Vecinos de la zona escucharon disparos en horas de la madrugada pero no se asomaron. En las primeras horas de la mañana salieron de sus casas y se encontraron con el occiso. Tenía dos disparos en su cuerpo, uno debajo del omóplato izquierdo y el otro a la altura del hombro derecho.

La Policía confirmó la identidad del asesinado: Marcelo Telis, el mismo nombre que fue mencionado durante el copamiento de la casa cercana a Toledo unas horas antes. El sujeto tenía 12 antecedentes penales y estaba requerido.

La fiscal de Flagrancia de tercer turno, Silvia Pérez, asumió competencia en el hecho en primera instancia y anunció que lo trasladará a la Fiscalía especializada de Homicidios.

Calcinado.

En horas del mediodía del domingo apareció calcinado el cuerpo de Mauricio Silvera en una zanja próxima a una cantera cercana a la Ruta 67, a pocos kilómetros de Progreso. Se trata de un hombre de 36 años, con antecedentes penales. Tenía un impacto de bala. Las primeras pericias indican que el homicidio se habría registrado en otro lugar.

Rivera.

En tanto, una chacra ubicada de Paso de la Hormiga, en el departamento de Rivera, fue el escenario del homicidio de Paulo César Ferreira Pereira, de 36 años de edad. El crimen, que tuvo lugar el domingo, es el sexto homicidio en la ciudad fronteriza en lo que va del año, según informó ayer el periódico A Plateia.

La víctima tenía varios antecedentes penales. Fuentes de la Policía local consignaron que se manejan pistas firmes sobre los responsables del homicidio. La víctima montaba a caballo junto a otra persona cuando recibió un disparo que lo mató en el acto.

Policía.

En tanto, en la misma madrugada del domingo un policía de 42 años iba en bicicleta por la calle Pablo Pérez, en el barrio Ituzaingó de Montevideo, cuando dos delincuentes le cortaron el paso. Lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara las pertenencias y le efectuaron un disparo en la pierna.

El efectivo extrajo un arma y repelió la acción. Los rapiñeros se dieron a la fuga, uno en la bicicleta de la víctima y el otro a pie. Más tarde, en un patio de una casa de la calle Corrales, fue hallado un cuerpo que resultó ser de Richard González (20 años). Al policía le diagnosticaron “herida de arma de fuego en miembro inferior”.

Cerro Largo.

Un hombre de 35 años se presentó en la seccional 9a. de Cuchilla del Carmen para hacerse responsable del homicidio de un joven de 25 años al que apuñaló en horas de la mañana del domingo durante una reunión vecinal.

Fuentes policiales indicaron que el hombre declaró que no sabía que el joven había muerto a causa de las heridas que él mismo le había infligido.

Policía herido por rapiñeros

Cuatro delincuentes que se encontraban robando anoche un almacén, ubicado en las calles Larrañaga y Magallanes del barrio Obelisco, en Las Piedras, fueron detectados por un policía que les dio la voz de alto. En ese momento se desató un intenso tiroteo donde se cruzaron al menos 20 disparos y el efectivo resultó herido en la cabeza y el tórax.

El funcionario policial, que vive frente al negocio y se desempeña en el programa Comunidad Educativa Segura de Montevideo, fue trasladado al Hospital de Las Piedras y más tarde al Hospital Policial. Los delincuentes huyeron, se presume que uno de ellos está herido.

Uruguay, gano, gusto y clasifico

Con un futbol vistoso, aplicado a la marca, y efectivo en el ataque, Uruguay gano el tercer partido consecutivo en el Mundial de Rusia 2018. Atrás quedo el anfitreon, Saudi, y Egipto, quedando primero en su grupo y a la espera del próximo sábado donde deberá enfrentar a Portugal segundo del grupo B.

El recorrido de Portugal, fue el de empate con España donde tuvo la mejor muestra de futbol de esta fase con u tres a tres, para luego ganarle a Marruecos por la mínima, y empatar con Irán.

Uruguay fue de menos a más, encontrando en el ultimo partido un equipo que puede ser ideal, una línea de tres, 2 laterales , tres en el meio y dos puntas, logrando equilibrio, indispensable para intentar lograr objetivos.

Uruguay, tiene la tranquilidad de que no solo tiene un plantel parejo en el once titular, sino que los recambios, están concientizados y cuando sustituyen no solo ponen el alma, sino que además están preparados.

El sábado, jugamos una vez por octavos, el rival, Portugal, ahí juega el mejor jugador del mundo en la actualidad, Ronaldo, y si la celeste no comete errores, desde ahí comenzara la victoria.

La esperanza no nace de una ilusión, sino de un proyecto que tiene como pilar a un gran conductor, como Tabarez y su equipo, un gran plantel donde están todos, y dos jugadores de un nivel superior, Suarez y Cavanni, por todo eso, el sábado estamos convencidos, de que se puede