Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 192 (Litros de baba, gracias Croacia) “Frío… frío”

Vecina, ¿cómo anda?? De bufanda y shores, si. Y si ayer había como 20 y pico de grados, hoy hay 5… qué se yo cómo voy a salir!! Pero antes que nada, espere, cierre boca… escuche… qué oye? Nada, exactamente, silencio… sepulcral y mortuorio silencio. Es que nuestros hermanitos argentinos quedaron mudos de repente, todo el “run run” que entonaban los gurises, de un plumazo… fuiste por Gilda!! Bolivia contentísima, consiguió por fin su salida al mar… a través del océano de lágrimas en la que se transformó la pobre Argentina. Es que siempre les pasa lo mismo a éstos muchachos, se mofan hasta de Dios, creyéndose más de lo que son, “ninguneando” al resto, poniéndose en la piel de super héroes, vendiendo la piel del oso antes de matarlo… pues bien, les salió el clásico tiro por la culata. Hablo de fútbol, claro que sí!! Hablo de la pobre presentación que vienen teniendo los vecinos rio platenses, los cuáles hasta se reían de la camiseta de la Selección de Croacia, la cual se parece a un mantel, es cierto, por eso los Modric y los Rackitic les dieron la papa y les dejaron la comida servida, el postre más que nada, el último bocado antes del final. 3 a 0 y pelota al medio, Sampaoli devuelto a Chile, Caballero rebanándose un testículo y Messi… bue, a Messi como que siempre todo le chupa un huevo ¿no?. Es que, Doña Eutanasia, no me alegro que a ellos les vaya mal… me recontra alegro!! Feliz estoy!! Pero sólo por aquellos que no saben mantener la boca cerrada. Por ejemplo el Gobierno de turno, con el “bigote” Macri al poder, ya taba realizando obras de apuro por la Av. 9 de Julio, para cuando los jugadores y cuerpo técnico llegaran con la Copa, poder hacer la clásica caravana por la calle antes mencionada. Después del sorteo de los grupos del mundial y analizando los posibles cruces, el Presidente de todos los Argentinos mandó a confeccionar camisetas con el lema: “Argentina dueña del Mundo”, “Somos los mejores”, “Ahora que la mamen”… Dichas camisetas en éste momento están siendo prendidas fuego en la Plaza de Mayo y don Mauricio afeitándose el bigote, aunque de cualquier manera dicen que Mauri ta contento con el partido contra Croacia, ya que el resultado del mismo hizo que los porteños quedaran re calientes, entonces apagaron todas las estufas… hay que ahorrar. Si usté se pone a analizar el futuro inmediato económico de tal país, el mismo en los próximos meses va a tener un repunte importantísimo a nivel laboral… es que todo ciudadano que se precie de tal que haya viajado a Rusia se endeudó hasta las pelotas, así que a su vuelta, va a tener que encarar pa las 16 horas si es que quiere recuperarse. La fábrica “Tramontina” ya sacó su línea de cuchillos directos para Argentina: “córtese las venas”. Es que la soberbia hace esto, véase la columna 190, la cual habla de subestimar rivales. Subestimaron a Islandia, porque era Islandia, que son todos vikingos, que sabrán mucho de tinturas rubias y saqueos en barco; sabrán mucho de pelar animales pa hacerse ropajes eternos y luces de urupel… Decía un hincha: “cómo vamos a perder contra estos muertos, si el arquero es director de cine, el já es odontólogo y el 10 es panadero”!!. 1 a 1 y a las tanzas. Decía un hincha por ahí y lo secundaba un periodista: “Naaa, nos recuperamos contra Croacia; a quién le ganaron los muertos esos? No pueden jugar con un tablero de ajedrez como camiseta”. 3 a 0, baile y a cobrar!! Y guarda que todavía les falta jugar contra el famoso negro de wasap!! Como lo dijo Jorge Sampaoli: “No todo está perdido… todavía nos falta perder contra Nigeria”. Igual le digo una cosa, éstos argentinos son lo más ladrones que hay, primero nos roban Gardel, después el dulce de leche y ahora la calculadora con la frase “matemáticamente tenemos chance”!! Sia malo gurí, ganale a alguien primero!! Te queda una bala!! Ssshh… Escuche Vecina. Silencio… frío, frío!!

Salú!!

Emilio “Pelado” Machado.

@postedehumor.