RESUMEN DEL 22 DE JUNIO

Convenios por deudas

Importante para toda la comunidad, quienes tengan atraso en el pago de la patente de rodado o multas de tránsito, pueden pasar por el Municipio en horas de oficina e infórmese ya que han comenzado los convenios respectivos.

CREDENCIAL CIVICA

EL próximo mes, los días 28 y 29 de Julio estará en Guichón La Corte Electoral, de 9 a 12 hs y de 13 a 17 hs para quienes tengan que sacar la Credencial: por primera vez, traslados y renovación . 28 y 29 de julio de 9 a 12 y de 13 a 17.- Se obedece a la última visita de este año de la Corte Electoral

Informo la Intendencia que

El programa de castraciones gratuitas de perras y perros que la Intendencia desarrolla junto a la Comisión de Zoonosis y la Organización No Gubernamental (ONG) Amigos de los animales realizó 40 intervenciones en la ciudad de Guichón y anuncia más actividades en el interior del departamento, cumpliendo con el compromiso de descentralizar el servicio. El sábado 23 se realizará una jornada en Colonia La Paz; el martes 26 en Piedras Coloradas y el sábado 30 en Tiatucura y Morató. EL GUICHONENSE destaca la colaboración incondicional de Daniela Ayala y Vanesa Oucharenko

Inscripciones abiertas hasta el 30 de junio

Fundación UPM anuncia el inicio de inscripciones al posgrado de formación docente de la Universidad Católica del Uruguay – oficial para 30 profesores de enseñanza secundaria que se realizará en Guichón.

Los requisitos son:

• Ser docente con título universitario de grado o con título docente oficial

• Trabajar en centros educativos del interior del departamento de Paysandú y zonas aledañas a Guichón.

• Contar con un buen manejo de PC, Internet y correo electrónico.

El posgrado es de carácter gratuito, en formato semipresencial con una clase presencial un sábado al mes. Tiene una duración de 18 meses, para inscribirse, los interesados deberán llenar el formulario disponible en la página www.upm.uy/noticias , y enviarlo al mail fundacion@upm.com junto con la copia del título de grado, la copia de la cédula de identidad y una carta de recomendación de su autoridad de referencia.

Inscripciones abiertas hasta el sábado 30 de junio.

RECONOCIENDO LA INSEGURIDAD el miércoles uno de los asesores más cercanos al ministro del Interior anunció, en su blog personal, que Uruguay se apronta a reconocer, con datos objetivos, una de sus “peores estadísticas de delitos” desde que se lleva registro. Ayer fue Eduardo Bonomi quien reconoció que en los últimos meses se produjo un aumento de los hechos delictivos. Mientras, la vicepresidenta Lucía Topolansky admitió que el gobierno está “preocupadísimo” con el fenómeno, aunque reivindicó que “está todo el tiempo haciéndose cosas”. “Lejos de los guarismos a la baja con que cerraron los años 2016 y 2017, este 2018 marcará un triste récord en materia de violencia”, señaló el vocero de Bonomi, Fernando Gil.

LA VICEPRESIDENTA DICE QUE NO CORRESPONDE

La vicepresidenta Lucía Topolansky reconoció ayer que la seguridad es uno de los temas más difíciles que tiene el gobierno en este momento.”No creo que el gobierno esté superado por el tema. Está preocupadísimo. Es uno de los temas más difíciles en este momento. No se está quieto: está todo el tiempo haciéndose cosas”, dijo la presidenta del Senado en una entrevista con Telemundo.Topolansky remarcó que las políticas de seguridad son del gobierno y el Frente Amplio, y no solo del ministro del Interior. “De nada vale cambiar un ministro del Interior cuando la cuestión no está ahí. Además, por lo bajo he oído a más de uno hablar bien del ministro. Pasa que estamos a un poco más de un año de las elecciones y todo vale”, agregó la vicepresidente.Si bien dijo que no le molestan las manifestaciones por más seguridad, Topolansky afirmó que no corresponde colgar banderas y encender velas en la casa del presidente.

DÓLAR A 32

Acerca del dólar, UN ECONOMISTA DE DELOITTE expreso que “buena parte de la devaluación de este año ya se dio”, por lo que proyectan una divisa a $ 32 a fines de 2018 y a $ 35 al cierre del año próximo. “El Banco Central (BCU) está dejando al dólar subir” ya que no realiza intervenciones significativas, con lo que da a entender que dicho proceso “es positivo para amortiguar el shock negativo de la región y acepta el costo de que la inflación salga del rango”. Es que Deloitte espera “desvíos moderados” del índice de precios respecto de la meta oficial (entre 3% y 7%) en los próximos 18 meses, ubicándose en torno al 8% —podría llegar a 9% y acercarse “el fantasma de la inflación de dos dígitos” si la devaluación es mayor. “Uruguay tiene por delante un escenario de corrección de precios relativos, veremos qué tan rápido se da, y eso dependerá de la región”, expresó la economista de Deloitte.