RESUMEN DEL 21 DE JUNIO DE 2018.

URUGUAY NO ECONTRO EL FUTBOL, SI LOGRO OTRA VICTORIA Y LA CALSIFICACION

El gol de Suárez está transportando a Uruguay a su segunda victoria en el Mundial en sus dos primeros partidos, como no se hacía desde 1954. Un triunfo, eso es lo que necesitaba Uruguay para asegurar su pase a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y lo logró. No jugó bien, pero no hizo falta. Lo importante es enviar al fondo de la red y eso fue lo que hizo la Celeste, gracias a Luis Suárez, su goleador, quien aprovechó el único error del portero Al Owais para marcar su primer gol del mundial. En su partido número 100, Suárez también se convirtió en el primer uruguayo en marcar en tres Copas del Mundo diferentes. Otro record, Muslera empato en partidos a Ladilao Mazurquievich,

Lista 70 por los pueblos

La lista 70 que lidera David Helguera esta realizando una gira que comenzó a la hora 8 por los pueblos del Municipio de Guichon , Helguera en comunicación con EL GUICHONENSE expreso “estaremos en reuniones previamente pactadas con nuestros dirigentes locales en Piñera /Beisso, con Guillermo Fernández, En Merinos con el Prof. Sebastian Furtado , En Moratò con la sra Gabriela Magallanes y en Tiatucura con la flia Tavares. En todos los casos se hacen planteos de los pobladores, asuntos que son materia municipal como , arreglo de calles , caminerìa rural , alumbrado público, gestión de cementerios , dificultades en las escuelas rurales como el traslado de los maestros se la cuchilla del fuego , asunto éste que estamos ayudando desde el municipio por decisión de las 3 bancadas. Luego hay asuntos que Son materia nacional y que trasladaremos a los ámbitos correspondientes ya que estaremos con nuestra candidata a Diputada la Procuradora Carol Facchin Costa. La lista 70 del Partido Colorado no se detiene , hemos logrado posicionar muy bien nuestro acuerdo Departamental con el Cr Ricardo Molinelli y en ese sentido estamos preparando un gran lanzamiento para presentar la fórmula – Amorín Presidente – Molinelli -Helguera -Facchin a la Diputación. ..expreso en concejal colorado por Guichon y líder de la lista 70 de nuestra localidad.

GRIPE EQUINA EN SALTO Y PAYSANDU La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) informó las cláusulas a cumplir en el país, dado el hallazgo de casos de gripe equina en Paysandú y Salto. Ante el mismo, la DGSG resolvió suspender transitoriamente el egreso de equinos del país y su movimiento en todo el territorio nacional, excepto los destinados a faena. En el marco de esta vigilancia, la DGSG confirma a través del Laboratorio Oficial el diagnóstico de la sospecha observada en una serie de studs de caballos deportivos de las ciudades de Salto y Paysandú, en la que se declaran un aumento de casos de equinos con sintomatología respiratoria compatible con Influenza. Exposición fotográfica “1930: El primer Mundial” se inaugurará este jueves 21 en Moscú En el marco de las actividades previstas por la Secretaría Nacional del Deporte en simultáneo con la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2018, este jueves 21 se inaugurará en el Museo de Arte Multimedia de Moscú la exposición “1930: El primer Mundial”, realizada por el Centro de Fotografía de Montevideo. La muestra ya fue presentada en el Instituto Tecnológico de Kazan (IT Park), también en Rusia.

NEGIOCIO E INSEGURIDAD Actualmente más de 700 personas, entre víctimas y agresores, son monitoreadas por el Ministerio del Interior en todo país a través de aparatos de GPS y de tobilleras electrónicas. Estos dispositivos, que fueron incorporados como medida de protección en 2013 en casos de violencia doméstica, han tenido tanto éxito en evitar que se vuelvan a repetir las agresiones contra aquellas mujeres que decidieron denunciar su situación, que su uso no ha parado de crecer, y al cierre de 2017 la Justicia de Familia Especializada había dispuesto su colocación en 530 casos, cinco veces más que en su primer año de aplicación. Sin embargo, en el último tiempo, el Ministerio del Interior reportó un incremento en el número de casos en los que los agresores rompen su tobillera para evitar ser monitoreados. De hecho, en lo que va de 2018 ya son 20 los dispositivos que fueron parcialmente dañados o destruidos. La cartera paga alrededor de US$ 300 por mes por el alquiler de cada uno de los 430 dispositivos con los que cuenta. Esto incluye unos equipos similares a un celular con los que cuentan tanto el agresor como la víctima –y que sirve para que la Policía pueda alertar que se están acercando más allá de la orden de restricción fijada-, y la tobillera que se coloca en el denunciado. Sin embargo, si el agresor rompe alguno de estos dispositivos, el Ministerio del Interior debe pagar su costo total. Por cada tobillera rota se paga US$ 1.500, mientras que en el caso del intercomunicador, el costo asciende a US$ 3.000

