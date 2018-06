TOCAMOS COMO NUNCA, GANAMOS COMO SIEMPRE 

Uruguay derrotó a Egypto en el debut de la Copa del mundo Russia 2018 , con gol de José María Giménez de cabeza y en la hora , como les gusta a la mayoria de los uruguayos. Es que más allá del buen trato de pelota que tuvo el equipo , con Betancourt y Vecino en el eje central del terreno como abanderados de este nuevo estilo de ataque de posesión de balón, esto , solo sirvió para sacarle la pelota al rival , para no sufrir tanto y poco mas que eso.En lineas generales el equipo Uruguayo fue más que el rival , donde casi no tuvo opciones claras de gol, contrariamente las que generó el equipo de Tabarez fueron todas mediante ataque directo o de pelota quieta, dejando claro que se abusó del toque corto sin lastimar al rival con alguna bocha filtrada entre lineas para Suárez o Cavani que no fueron aprovechados , quedando los 2 puntas ” colgados ” en el ataque.