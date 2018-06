RESUMEN DEL 15 DE JUNIO ( con presencia de Guichonenses Uruguay ganó)

Uruguay más celeste que nunca

40 años habían pasado desde que Uruguay no ganaba el primer partido de un Mundial, Egipto, que en lo previo era una selección ganable, tuvieron que pasar 90 minutos para que a través de un centro de Sánchez, Josema Gimenez de cabeza nos diera la victoria.

Un partido donde Uruguay no jugo bien, ante un adversario débil que se hizo fuerte en defensa y cuando podía llegaba al área uruguaya.

Lo importante, la victoria, lo otro importante nadie lesionado, y no deja de ser importante ninguna tarjeta tuvo el plantel celeste, ahora a esperar el miércoles cuando se enfrente a una de las peores selecciones del mundial, Arabia

En la tribuna Guichonenses y Younguenses disfrutando el primer triunfo uruguayo

VUELVE EL CESNA.

Mañana sábado llega a nuestra ciudad el Cesna 170, luego de haber sido recuperado en el taller de Carlos Ruiz en la ciudad de Rivera.

El avión llega mañana sábado a las 10 hs, donde la Comisión Directiva cursa la invitación para recibirlo, y se aprovechara todo el fin de semana para realizar vuelos bautismos.

Asamblea del Aero Club

la Asamblea del Aero club Guichón a realizarse el día 16 De junio 2018 Se llevará a cabo en la sede social de la Liga del trabajo ,en la salón del primer piso a la hora 18:00 el inicio se dará lectura del acta anterior, memoria anual y balance .. y se llevara acabo las elecciones correspondientes q dictan los estatutos.Presidente Martín jorge Bonino Ramírez Secretario Mauricio Jorge Bonino Ramírez Tesorera :Virginia Susalla

Artigas celeste

EL monumento de Jose Artigas esta igual que siempre, y no fue pintado de celeste como algunos han mal interpretado EL MARAVILLOSO FOTOSHOP de Vicente Bessio.

La intolerancia muchas veces lleva a que no nos permitamos soñar, nadie pensó en los ideales, ni en deterioro de la personalidad del héroe , se trato de un comunicador , una idea, y si eso nos molesta es porque estamos demasiado intolerante,

Que la creatividad, y el arte no nos asuste, si las calles rotas, las políticas de seguridad que no funcionan, si que los hospitales dan fechas para dentro de dos meses,

RENUNCIAS Y CAMBIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA

El Gobierno argentino anunció el jueves que unificará los ministerios de Hacienda y Finanzas tras la renuncia del presidente del Banco Central (BCRA) del país, Federico Sturzenegger, que será reemplazado por el antiguo titular de Finanzas, Luis Caputo.

En un comunicado, el Ejecutivo informó de que ambas carteras pasarán a estar bajo control de Nicolás Dujovne, quien ya se desempeñaba como ministro de Hacienda, y había adquirido un papel como coordinador de toda la política económica tras la petición de un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sturzenegger presentó su renuncia al presidente Mauricio Macri, en una reunión en la que este le “agradeció el trabajo realizado durante su gestión al frente del BCRA”.

El nombramiento de Caputo como presidente del Banco Central será “en comisión” (en funciones) hasta que el Senado apruebe la modificación.

EL MINISTRO TIENE CULPABLE

El ministro del Interior Eduardo Bonomi volvió a cuestionar la labor del juez de Atlántida Marcos Seijas, luego de que uno de los sospechosos del crimen del quinielero de San Luis fuera a prisión por otro crimen cometido recientemente.

Según informó este jueves el semanario Búsqueda, uno de los tres sospechosos que en mayo recuperaron la libertad luego de que Seijas entendiera que las pruebas aportadas por la fiscal Darviña Viera no eran suficientes para comprobar su participación en el crimen ocurrido en noviembre de 2017.

Uno de los liberados deberá ahora cumplir prisión preventiva, imputado por el asesinato de otro hombre en Solymar Norte. Según trascendió, el sospechoso apuñaló al fallecido luego de un enfrentamiento dentro de un kiosko propiedad de la pareja del atacante. Sin embargo, aún no están claras las circunstancias en que se produjo el asesinato.

En rueda de prensa este jueves, Bonomi volvió a sostener que el juez Seijas “se equivocó”, ya que “podría haberlo procesado con los elementos que tenía”.

SINDICALISTA DEBERA PAGAR MAS DE 70 MIL DOLARES

Alfredo Silva no era un funcionario más de ASSE, sino que integraba su Directorio y ese organismo aprobó la contratación de la cooperativa de limpieza “Buena Estrella”, que era a su vez asesorada por el propio Silva. Esa fue una de las conclusiones de la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, para condenar al exdirector de ASSE y ex secretario general del gremio de Salud Pública (FFSP) por el delito de conjunción del interés personal con el público.

En la sentencia, fechada el 11 de mayo de este año, Larrieu dice que quedó probado que el ex dirigente gremial dio datos reservados a directivos de la cooperativa “Buena Estrella” que permitieron que esta ganara licitaciones de servicios de limpieza en varios centros asistenciales públicos.

Larrieu entendió que Silva favoreció indebidamente a la cooperativa. “Entiende la suscrita que tanto el asesoramiento previo como posterior a la constitución de Buena Estrella —extremo sobre el cual declararon numerosos testigos— realizado por Silva, demuestra una connivencia con la asociación, cuando su calidad de director de ASSE le impedía intervenir de cualquier manera en una empresa que iba a contratar con el organismo”, dice la jueza.

Con su resolución, la magistrada ratificó el procesamiento de Silva resuelto en 2011 por el entonces juez de Crimen Organizado, Néstor Valetti, el que le tipificó el delito de conjunción del interés personal y público.

Larrieu dictaminó, además, que el exjerarca y ex dirigente gremial debía pagar una multa en Unidades Reajustables equivalente a $ 2.136.000 (US$ 73.452 al tipo de cambio promedio de 2018). Hasta que no pague, Larrieu no levantará a Silva el embargo genérico dispuesto en el procesamiento.