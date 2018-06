Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 190 (Si sigue así, partidos de Tabárez al frente de la Selección). “El poder de la subestimación”.

Helante!! Le hablo vía telegrama mi vieja, porque ni por todo el oro del mundo me levanto a las 7am pa ir a la esquina a hablar con usté, discúlpeme, yo la quiero mucho, pero ta más frío que sobaco de oso depilado… todo el oso, no solo su axila. Y ta, papel te escribo, carta te mando y usté me manda la respuesta con el Pánfilo, su nieto. Gracias. Y le digo que la gente que fue al partido de despedida de la Celeste, deben haber quedao hecho unos cubitos de hielo mija querida… Ta, diga que el calor lo puso la selección Uruguaya que… bue, sí, no fue mucho calor, pero ta… se jugó a media máquina y usté sabe que me preocupa eso un poquito no? Porque el Uruguayo de por sí toma muy en consideración, pero pal otro lado, la popular frase: “no hay que subestimar al rival”. Y digo pal otro lado porque cuando se aplica esa frase es porque justamente vamos a subestimar al rival, ta en nuestro adn, en nuestra psiquis. Y es raro, porque el “Yoruga” promedio de por sí es un tipo o tipa (me tienen podrido con esto de los géneros y eso), decía, que es raro porque somos en general un país humilde y laburador, que le ponemos el pecho a las balas ante tal situación y que damos la cara ante cualquier problema, defendiendo a los nuestros y a los caídos. Pero sin embrago, en ciertas oportunidades, nos agrandamos cual alpargata e bichicome… uste sabe Vecina que pa mí, que ése “sentimiento de agrandidura” que tenemos lo conseguimos a través de ósmosis de nuestros hermanos argentinos. Y sí. Con tanto porteño en la vuelta, clavau que algo se nos pega. Bien dicen que el negocio está en comprar a un argentino por lo que verdaderamente vale y venderlo por lo que él cree que vale. Pero ta, decía que en ciertas ocasiones, nos agrandamos y subestimamos, muy especialmente en el fobal. Sin ir más lejos, el Jueves pasado, chiveamos con los gurises de Ubekistañia, ta, es cierto que era recontra amistoso y eso; pero ese poder de minimizar rivales también se aplica pa la contienda mundialista Rusa que se nos viene en 1 semana, porque al ver el grupo que nos toca, ya los Uruguayos tamos pensando contra quién podríamos jugar la fase siguiente si España o Portugal, y eso ta mal. Porque nos van a agarrar lo egipcios con sus tutankamones y sus cleopatras y nos van a momificar, le van a pedir al Dios del sol, don Rá, que cegué a nuestro golero en jugadas claves y así nos clavan; los árabes son lo más chanchos pa jugar, te pegan y te tiran arena en los ojos, amén que te amenazan con alguna que otra bombita y nosotros que somos medio blanditos, nos echamos pa atrás al toque; y Rusia, el local, último partido… si nos asustan los árabes, ¿usté vio Vecina el entrenamiento de los Ultras del Spartak? Hinchas hiper salados con mente de eliminación o suicido y banderas de “ganar o morir” que van a “alentar” a la selección Rusa. Yo ya le doy los 3 puntos y no me presento, me vengo antes pa las casas y miro el resto del mundial en la comodidad y seguridad de mi hogar, que allá quede Gorzy, que se hace el malito con la cámara celeste esa, se lo van a comer!! Ergo, eliminados en primera fase por subestimar al rival. El uruguayo es “subestimativo” si. Véase don Raúl, que subestimó nuestra inteligencia diciendo que había perdido la cajita, ¿cómo terminó? Mirando los barrotes desde adentro el gurí. Mire nomás a la trípode perra del Pepe y la Lucía que tenía 22 años perrunos, que en humanos y humanas (puta madre) serían como 154, longevidad y pico la Manu, y eso hacía que Don Mujica se mofara delante de todos sus compañeritos diciendo que tenía una perra inmortal, tipo Higlander… y digo bien tenía, porque, ¿cómo terminó? 3 metros bajo tierra en el patio de la Chacra de la Lucía. El mundo subestimó la inteligencia de la Oreiro cuando… ta, ella ha demostrado que debe ser subestimada su inteligencia sí. Por eso digo, ojo al piojo gurises con esos que parecen ser menos que uno, no hay que agrandarse ni creérsela. Sigamos siendo tan uruguayos como siempre, no nos subamos al ego de los porteños, que si nos llegamos a caer de ahí nos matamos!! Salgamos a pelearla en cada pan de césped, en cada baldoza, en cada acción de la vida. Pierna fuerte, corazón caliente y cabecita levantada!! Vamo nosotros!!

Salú!!

Emilio “Pelado” Machado

@postedehumor