RESEUMEN DEL DIA

PUEBLO TURISTICO Paysandú será sede del primer taller de trabajo sobre el premio “Pueblo Turístico” que impulsa el Ministerio de Turismo desde 2013. Desde las 10 horas en el Auditorio de Paysandú Innova, referentes del MINTUR estarán realizando una charla informativa sobre el premio, en el que pueden participar localidades de hasta 5000 habitantes. Estas instancias informativas se organizan por región, en este caso, se convoca a interesados de Paysandú y otros departamentos del litoral.

PIÑERA BEISSO, LA VUELTA AL PAGO Estan publicado en el portal oficial del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), los proyectos seleccionados en la convocatoria de los Fondos Socioculturales Emergentes 2018, entre los que participaron organizaciones sociales y colectivos comunitarios de todo el país. Dentro de la lista de propuestas ganadoras en la región 2 (litoral) se encuentra el proyecto “La Vuelta al pago”, presentada por el colectivo Uruguay Alternativo. La idea consiste en desarrollar la primera fiesta tradicional del pueblo Piñera-Beisso para lo cual el colectivo apoyará técnicamente a la comunidad de estas localidades, en la planificación, desarrollo y difusión del evento.

Asamblea del Aero Club

la Asamblea del Aero club Guichón a realizarse el día 16 De junio 2018 Se llevará a cabo en la sede social de la Liga del trabajo ,en la salón del segundo piso a la hora 18:00 el inicio se dará lectura del acta anterior, memoria anual y balance .. y se llevara a cabo las elecciones correspondientes que dictan los estatutos. Invitan Presidente Martín jorge Bonino Ramírez Secretario Mauricio Jorge Bonino Ramírez Tesorera :Virginia susalla

UN SOLO URUGUAY EN TODO EL PAIS Con el apoyo de las gremiales rurales comienza este lunes la movilización del movimiento Un Solo Uruguay y las gremiales rurales que adhirieron a fines de la semana pasada, ante lo que entienden como falta de avances en los ámbitos de negociación con el gobierno. La convocatoria llama a que productores, comerciantes y trabajadores en general se manifiesten en rutas nacionales de todo el país, para manifestar el rechazo al corte unilateral entre el sector y el gobierno.

MUJICA CONTRA EL FMI El ex presidente Mujica criticó a Mauricio Macri por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional: “No me gusta un carajo”, indicó.Las declaraciones fueron hechas durante una visita a la Rioja, en la que habló con estudiantes y profesores de la Universidad Nacional.”En mi país logramos pagarle y agradecerle los servicios. Tampoco desafiarlo, pero más vale no tener que usarlo. No le echemos la culpa al FMI, es nuestra responsabilidad”, agregó.

RIO NEGRO Conflicto por despido de 12 trabajadores La empresa denuncia ocupación y bloqueo La empresa de camiones Fraylog despidió a 12 trabajadores lo que originó un conflicto con el sindicato que permanece movilizado buscando solucionar el tema.

MALDONADO noticias – URUGUAY – 09 junio 2018 La Intendencia de Maldonado propondrá algunos cambios al mega proyecto para San Rafael El director general de Planeamiento de la Intendencia de Maldonado, arquitecto Roberto Chiachio, anunció en Aspen FM de Punta del Este, que la semana próxima habrá una reunión con los responsables del proyecto para San Rafael, y admitió que se propondrán algunos cambios que no implicarán rechazar una inversión muy importante y necesaria para Maldonado. SUBRAYADO – Montevideo – URUGUAY – 09 junio 2018 180 expropiaciones aprobadas para la obra del Ferrocarril Central En dos semanas comenzarán en varios departamentos las demoliciones de propiedades privadas. Ya hay 180 expropiaciones aprobadas para las obras del Ferrocarril Central que requiere la instalación de la tercera planta de celulosa, informó el director de AFE por la oposición, Alfonso Lereté.

CONTAMINACION

Contaminación de aguas pluviales A raiz de la instalación de la primera planta de celuilosa en el país, como hongos después de las lluvias aparecieron innumerables “especialistas” en temas de contaminación. Era negocio escribir para medios ansiosos de sensacionalismo. O responder a intereses de coimas fracasadas con Gualeguaychú Así fue como de la noche a la mañana el río Uruguay – y recientemente el río Negro – se transformaron en cloacas, o aprendices de tales..

URUGUAY, PORQUE The Economist, un portal londinense que al abordar los temas deportivos suele realizar diversos estudios que lo hacen distinto, se preguntó este fin de semana por qué algunos países son tan buenos jugando al fútbol y otros no tanto.”Si el pequeño Uruguay es tan bueno en el fútbol, ¿por qué no países más ricos”, es la pregunta que funciona como disparador a través de Twitter. “Esa pregunta parece atormentar a Xi Jinping, presidente chino, que quiere que su país se convierta en una superpotencia futbolística para 2050 con un plan que incluye 20.000 nuevos centros de entrenamiento y una inversión de 185 millones en la academia más grande del mundo, en Guangzhou”, agrega. Para finalizar Nacional campeón del Intermedio, luego de un inicio incierto con un Torque animado por los triunfos anteriores, con la eficiencia de sus jugadores, un Polenta distraiado, supo sortear la adversidad de dos goles y culminado con un gol de Beegessio en la hora luego que Aguiar empatara con dos goles de gran factura.

Hace dos años la AUF organiza el campeonato Intermedio el año pasado Nacional le ganó 1-0 a Defensor Sporting, con gol de Rodrigo Aguirre, ese domingo (16/7) en el Estadio Centenario y se consagró campeón del 1ER Torneo Intermedio, Ahora el rival fue el Torque que dejo atrás entre otros a Peñarol Ayer, Nacional tras un mal primer tiempo, en el complemento revirtió la mala imagen que había dejado y le ganó en la hora 3-2 a Torque, un equipo totalmente diferente al que los tricolores habían derrotado 4-2 en el inicio del Apertura. Con otro aplomo y más confianza. De esta forma, los tricolores se consagraron bicampeones del certamen, clasificaron nuevamente a la Supercopa contra el campeón del Uruguayo y lograron un cupo para la Sudamericana,. Lo mejor de Torque se vio en la primera parte. La defensa bien parada, el doble cinco con la referencia de los creadores rivales para no dejarlos jugar y tres media puntas que se destacaron, triangulando bien y generando contragolpes con mucha velocidad, una de las principales virtudes de los dirigidos por Marini. Un error de Polenta que jugo desconcentrado, un Pereira atento y a 35 metros del arco, El numero 20 definió de forma magnífica por arriba de Conde. El gol obligaba a Nacional, que continuamente erró los procedimientos para crear peligro. Más aún cuando el propio Pereira -que jugó una primera parte ideal, puso el segundo aprovechando un rebote del arquero albo tras un fuerte tiro de Gómez. Una expulsión cambio todo, y Nacional que se había adueñado de la pelota, pero que a la hora de definir erraba los intentos y se equivocaba a la hora de definir, incluso con tiros libres de pelota quieta. La actitud de Espino, y Aguiar, balanceaban los nervios de Oliva y Zunino que pasaron más enojados con el árbitro que mirando el arco adversario. Dos arremetidas de Aguiar dan el empate, y un gol a lo Nacional de estos tiempos, del argentino Bergessio hacen de que el tricolor por segundo año consecutivo0 se quede con la copa del Intermedio, la calsificacion a la sud americana y la final del Uurguayo y la Supercopa. Mañana informaremos de la ultima encuesta Nacional donde la presencia de Sanguinetti se hace notar, y donde tendremos los primeros apuntes de Uruguay en RUSIA.

