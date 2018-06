NOTICIAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUICHON Y PIEDRAS COLORADAS

GIRA DE LA ALCALDE SUAREZ

La alcalde Lourdes Suarez, ha expresado que estuvo en Merinos donde valoro el trabajo de los funcionarios,. Se retiró el asfalto que estaba en forma intransitable en la calle principal debido a su deterioro. Se realizarán 4 a 5 badenes. Se retiraron dos basureros, uno a la entrada del pueblo, otro en la zona del cementerio.

Mientras tanto en MORATO se trasladó personal para sacar medidas de vidrios rotos del salón Municipal. Y 5 portones de madera para el predio de salón MEVIR. Cielo Razo para salón y baño. Y se coordinó la instalación de artefactos comprados por los vecinos en proyecto presentado en OPP.

Al Norte en COLONIA JUAN GUTIERREZ

se observó el deterioro de El Amarillo, se solucionará en los próximos días y se realizará una limpieza para que el agua circule mejor

Piedras coloradas

Dio comienzo oficialmente en Piedras Coloradas –lo mismo que antes en Guichón– el proyecto Ciudad Limpia, con la entrega de los contenedores especiales que recogerán plástico y cartón. Si bien los contenedores están diseñados para recoger papel, cartón, vidrios y plásticos, el coordinador del proyecto en Paysandú, Hugo Vanzini, dijo que “tras coordinar con la Cooperativa Recicladores Unidos de Paysandú, que actúa en el Vertedero Municipal, hemos acordado que no se recibirá vidrio porque no hay comprador en el mercado nacional. Y tampoco papel porque es un producto muy complejo para reciclado. Tiene que estar seco, limpio y eso muchas veces no es posible dentro de un contenedor”.

Por esa razón “únicamente se recibirá plástico y cartón” en los contenedores ubicados en los centros de enseñanza de Piedras Coloradas.

“El producido será en beneficio de cada uno de ellos, aun cuando no será mucho; a modo de ejemplo un kilo de plástico para reciclado se paga 5 pesos. Pero el gran impacto estará ciertamente en el avance en el reciclaje de residuos domiciliarios y en la reducción de la cantidad que va a los vertederos