Más que Columna apenas un simple Poste de Humor. 189. (Años de prisión pal Raúl, mínimo) “Bendito País”

Le digo una cosa Doña Eutanasia Calamidá, uno llega cansau de laburar como esclavo todo el día, se apronta unos amargos, enchufa la tele 12 pulgadas blanco y negro, acomoda las antenitas en cuernitos que tiene, deja el termo y mate arriba de la mesita, agarra la escalera, sube al techo, arregla la antena grande, la apunta pal lado del viento mientras que le pega el grito a la “Gorda” pa ver si se arregló la imagen; ella contesta que no ta mirando, que ta refregando los peleles de tela de la gurisa que se volvió a defecar hasta la espalda y que a ver cuándo vamos a comprar una pileta de material en “Casa América” que son más baratas; y mientras voy bajando la escalera de madera desvencijada con la mitad de los escalones, le voy repitiendo que primero tenemos que cambiar la heladera General Electric que tenemos, que ya se le quemaron 3 de los 4 fusibles y está a temperatura casi como si la comida tuviera afuera en la mesada. Bajo y constato que la Tv anda, me saco las alpargatas bigotudas empapadas producto del charco que hay delante de la heladera misma por el motivo que descongela pa afuera y moja todo. Levanto las patas, las acomodo en una “cabeza e vaca” y me instalo a ver el informativo. Pintoresco mi País y sus habitantes. Uno saca conclusiones lógicas de todo esto que tamos viviendo Vecina. Una de ellas es que, gracias a las particularidades de cada ser viviente de por éstas lindes; gracias a la idiosincrasia y mentalidad de nuestra sociedad, es que el Carnaval sobrevive y seguirá sobreviviendo en su amplio contexto. ¿Razón? El material que nos proporcionan nuestros gobernantes para poder crear un texto humorístico. ¿A qué voy? Luego de acomodar la imagen, me siento a ver Subrayado… Blanquita es Blanquita, no me banco a la rubia del 12 y el 4 es extremadamente amarrillo; y el informativo me informa que, definitivamente, procesaron a Sendic, por ahí bien; lo procesaron sin prisión, por ahí mal. El gurí Raúl, incurre en el delito de peculado, que no es otra cosa que agarrar plata del pueblo y gastarla en beneficio propio, como bien lo expliqué hace unos meses en la columna 179 (se la dejo pa que se refresque la memoria https://www.facebook.com/postedehumor/posts/776890792514115). Bueno, resulta que lo procesan y lo mandan pa la casa al ex Vice… pero qué bonito. Una payasada, ya que si se comprueba de que el tipo es un chorro, tendría que terminar en el Comcar… pero no, porque vivimos en el “Reino del revés” y en tal Reino disparatado, gobernado por fantoches y bufones, no sólo que no lo mandan tras las rejas sino que además salió a decir que se va a postular pa las elecciones del ´19… Pero lo peor de todo, es que si uno se pone a pensar y revisar, no es increíble lo que hace el tipo; teniendo en cuenta que tuvimos un Presidente asesino y guerrillero; otro ladrón y borracho; otro coimero y llorón; otro blandito que entregó el poder… no es raro pensar que podemos llegar a tener un Presidente estafador… estafador del pueblo. Parece ser condición necesaria y suficiente para ser político en éste País, el tener algún acto delictivo en la cuenta del almacén. Con ésa tesitura, revisemos la historia de Tabaré, pa mi que el Presi debe haber copiado algún examen en la Facultad; o debe haber dado algún dinerillo a algún Profe por pruebas salvadas o algo de eso… Ojaldre que el Presidente debe tener su prontuario también!! Las palabras del gran Enrique Santos Discépolo en su popular creación “Cambalache”, allá por el año 1934, todavía siguen vigentes: “… el que no afana es un gil”. Hoy te deslomas laburando y te matan con los impuestos, si tenés negocio tas propenso a que te roben todo, si le pegas un tiro al ladrón, vas vos mismo preso. Sin derechos. Pero si sos vos el delincuente que roba al trabajador, te llevan a una prisión calefaccionada y cuando salís te dan una casita por unos meses y si no querés laburar, no importa, el Mides te cubre todo. Los derechos humanos en éste País nunca son para los humanos derechos. Luego de ver todo eso en mi pobre Tv, abracé a mi hijita y me fui a acostar con ella, rogándole a Dios que mis nenas puedan aprender el arte de la estafa y la coima, así pueden tener un buen porvenir en éste… Bendito País!!

Salú!!

Emilio “Pelado” Machado

@postedehumor