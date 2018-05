NOTICIAS DEL 29 DE MAYO

60 DÍAS PARA DECIR NO.

Este lunes, tras el Consejo de Mini stros llevado a cabo en la Torre Ejecutiva, el gobierno dio a conocer su respuesta al planteo de rebaja del gasoil propuesto por las gremiales agropecuarias y el movimiento Un Solo Uruguay.En el documento presentado por las gremiales y USU se preveía que la baja en el precio del gasoil de $40.40 a $32.70 supone una renuncia fiscal de 244 millones de dólares, que se mitigaría con diversos factores, como una mayor recaudación por concepto de IRAE l ingeniero agrónomo Álvaro Rivas, delegado de USU, comentó que no era necesario esperar 60 días para dar una respuesta si se descarta el análisis sin aportar nuevos datos. Eso lleva a que Rivas afirme que dicha respuesta muestra una “falta de consideración” por el informe presentado.

LAS COOPERATIVAS CELEBRAN BENEFICIOS

Por decreto del Poder Ejecutivo, las cooperativas podrán beneficiarse de la Ley de Inversiones, con rebajas impositivas en herramientas y maquinaria destinada a su actividad. De esta forma, las Cooperativas Agrarias Federadas creen que se “corregirán las asimetrías” que existen en el sistema tributario.En entrevista con Dinámica Rural, la ingeniera agrónoma Virginia San Martín, presidenta de CAF, dijo a Martín Maidana que “desde hace mucho tiempo” se ha trabajado desde la gremial para conseguir este beneficio, ya que atentaba contra su competitividad.

EN LA FRONTERA EL COMBUSTIBLE SE AGOTO

Luego de dos jornadas donde la demanda de combustibles en nuestra ciudad debido al conflicto en Brasil fue multiplicada en varias veces en su venta habitual, este domingo comenzada la noche las estaciones de servicio que está n de guardia se quedaron sin naftas .Brasil se encuentra paralizado luego de una huelga de camioneros que ya lleva seis días consecutivos y que tiene desabastecido al país cuyo transporte de insumos y alimentos se realiza en un 90% por la vía terrestre.Los bloqueos de los camioneros continúan a pesar de la tregua a la que llegaron en la noche del jueves con el gobierno de suspender la protesta durante 15 días, a cambio de un posible “impuesto cero” para el diesel y otras concesiones. Mientras que en Artigas se vendían 8000 litros de combustible por dia, en estos dias, se ha incrementado a 15 mil litros. sucediendo lo mismo en las demas ciudades fronterizas, como Rivera, Rio Branco y el huy. Cabe destacar en la frontera con Brasil la naftha tiene un descuento del 18 %

MUY PRONTO LLEGA EL AVION

En comunicación con Martin Bonino, Pdte del Aero Club, nos contó que el avión cesna 170 perteneciente al aero club de nuestra localidad, y que se encontraba en arreglos desde hace unos 4 años, ya esta en Paysandu, luego de salir de Rivera, y debido a la escasez de combustible en la frontera con Brasil, debió ir hasta Artigas para luego arribar a Paysandu.

En la capital departamental estará hasta la fiesta del 10 de junio que EL AERO CLUB PAYSANDU festejara sus 80 años, y contara con el apoyo del AERO CLUB GUICHON y alli el Cesna estará haciendo vuelos.Posterior a eso, se ultimaran detalles, para su vuelta a nuestra localidad, donde hay interés de hacer un evento ya que es muy importante para la comunidad toda , la presencia de la avioneta.

Hay mucha alegria por parte de las autoridades del Aero Club, por haber asumido un compromiso difícil, y hoy con el resultado final, la avioneta en Guichon y en condiciones, fecha a definir, pero aproximadamente el 11 o 12 de junio. Desde el Guichonense felicitamos a las autoridades quienes han hecho este esfuerzo, y doblemente la satisfacción por el compromiso siendo jóvenes y poniendo mucho más que actitutd y responsabilidad.

DAVID HELGUERA EN CONGRESO DE RIVERA

EL GUICHONENSE para FM COORDIALIDAD, Consulto al Concejal David Helguera del Partido Colorado quien nos informo que se encuentra en la ciudad de Rivera participando en un taller organizado por el Congreso Nacional de de Intendentes. que tiene como tema ” la marcha de los municipios. Consultado sobre la decicion de Sanguinetti de volver a la militancia, nos dijo que estaba muy reconfortado por la presencia de Sanguinetti, dandole al partido un liderazgo natural y que le hace muy bien a todos.

RUMBO A RUSIA 2018

El fútbol, deporte increíble, mueve montañas, y las pasiones de cada uruguayo, en menos de 20 dias esta el debut de la Celeste de todos, y EL GUICHONENSE ha podido comprobar que hay mas de 10 Guichonenses que viven en Uruguay, Usa, España, estarán levantando la bandera Uruguaya en las tierras frias de RUSIA.El equipo que dirige el Maestro Tabarez, debutara el 15 contra Egipto que tiene por ahora la baja de su mejor jugador Salah, el 15 contra Arabia, y el 20 contra el equipo anfitrión, RUSIA,

PIEDRAS COLORADAS

El problema del mal estado de las calles de todo el departamento ha motivado que el Alcalde haga reclamos públicos por el poco apoyo de la Intendencia sanducera, estos problemas fueron aumentados luego de varios días de lluvia, por ese motivo y en el marco de un acuerdo con el Municipio, la Intendencia de Paysandú, recuperó calles en la localidad de Piedras Coloradas, tanto en las adyacencias del nuevo plan Mevir como en otras arterias señaladas como prioritarias por las autoridades locales. El director general de Obras, Marcelo Romero, destacó esta modalidad de trabajo coordinado y adelantó que se apuntará a reproducirlo en otras zonas del departamento.

Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 188 (Grados Farenheit actuales)

La silla del cuarto

Ta!! Basta!! La madre Naturaleza nos ta agarrando pa la joda boh!! Ya en mi armario no hay ropa directamente, ta toda en la silla del cuarto, punto. Mi dormitorio parece feria americana, me falta ponerle el precio nomás. Toda desperdigada y desparramada por todos lados… es que no sé qué carajo me voy a poner Doña Eutanasia!! Si hasta el Viernes taba friazo, como pechito de bolso en Libertadores… sí, los eliminaron sí. Los dirigentes albos tan preocupados porque el destino de su capitán, Diego Polenta, estaría en Europa… en Barraca Europa está, levantando heladeras y termofones. Bue, ta, decía que taba frío, saqué cuanta ropa de abrigo había, rescaté de lo de mis viejos un camperón de paño del año de la prima de doña Castaña, viejazo, pero abrigadazo!! Pesau como collar de sandías, pero no le entran ni las balas. Y clavau que me lo puse, si en un momento hasta andaban “pingüinos en la cama” (R. Arjona) y “me roba me roba el oso polar” (Nelson Kanzela)… ni pregunte Vecina, youtube es un arma poderosa. Taba cruel!! Saqué la gloriosa boina invernezca, que tiene ya mi cabeza amoldada, con la cual hasta duermo con ella… Friazo taba!! Y tonces empecé a sacar buzos de lana del armario, camperas y gorros. Agarré la Pass Card y me fui pa la feria dominical a comprarle ropas más abrigadas y holgadas a las gurisas chicas… crecen las niñas, quise ponerle un buzo a Piti, la más grande, y me dí cuenta que hace como 2 años que no le queda, casi la asfixio… Y traje gorros y bufandas y pantuflas re mononas de “mariquita” y… no sea tan gansa Vecina!! Mariquita el bichito o San Antonio… no taba hablando de nadie en particular. Y conseguí de robau unos palos de leña… es que conseguí de robado porque se los compré a unos piches del barrio, pero como ladrón que roba a ladrón… el universo ta en orden. Ta, conseguí leña e inauguramos la estufa misma!! Que glorioso momento la inauguración anual de la estufa a leña!! Pequeños placeres de la vida… Armamos todo con la Gorda, palitos, colchón, vinito, un par de vasitos, unos puchos, música, … placer de dioses!! Igual éste año, tal momento fue, digamos, particular… es que cambiamos el colchón por un cochecito, el vino por aguita y de reojo una mamadera pronta, música por dibujitos, fumar afuera y lavarse la boca y manos, juguetes desparramados, el vómito de bebé se volvió nuestro aroma habitual, si la estufa larga mucho humo la apagamos y prendemos la eléctrica… antes éramos 2, ahora somos 3… pequeños placeres de la vida, diferentes pero únicos!! Hasta que en un momento dado, me pareció que taba roto, ya que el termómetro pasó de 5 grados maso que habían a 18, de repente. No entendía nada. Miro a mis niñas, que taban al lado del fueguito hogareño, arropadas. Sudaban las gurisas, caras coloradas, la más grande empezó a sacarse el gorro de lana y la bufanda, la más chica empezó a llorar y a patear las frazadas, taba roja de calor!! Mientras que “Piti” se quedaba en manga corta, a “Poli” le fui sacando entre pijamas de abrigo, body´s de manga larga y peleles varios… hasta el pañal le saqué!! No entendía un joraca, si hasta hace una hora taba cagante de frío, aura de repente, sube la temperatura??? Si yo ya había encajonado la ropa de verano!! Ya tan dobladitas en las cajas con las bolitas de naftalina correspondientes!! Ahora las tengo que sacar? Minga!! Me pongo el buzo de lana y me lo remango!! Me pongo los pantalones de equipo polares por dentro y me los dejo tipo shores!! Cómo le explico yo a mi niña ahora que, hasta hace una semana quería llenar la piscina de agua y yo le decía que no porque taba frío!! Va a pensar que la toy agarrando pa la joda!! Hoy en día hace calor, hay humedad y volvieron los mosquitos de m… Tuve que sacar a orear la ropa de verano, pa que se le vaya el olor a naftalina. De cualquier manera, la ropa de invierno ta ahí, esperando, agazapada, en… la silla del cuarto.

Salú!!

Emilio “Pelado” Machado.

