LA SOJA CAERÁ CASI UN 60% EN ESTE 2018

La Dirección de Información y Estadísticas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca realizó un monitoreo en la primera quincena del mes de mayo, con el fin de analizar la producción de soja en la presente zafra. De esta manera estimar la producción de la oleaginosa que se ha visto fuertemente afectada por las deficitarias precipitaciones registradas durante el verano y por el exceso de precipitaciones al momento de la cosecha.

A la fecha del monitoreo se estimó un avance de la cosecha del 54 % para los cultivos de soja de primera y del 30 % del área de segunda en promedio para todo el país. La superficie total sembrada con soja se estimó en la primavera 2017 en 1,06 millones de hectáreas, de la cuáles 727 mil corresponden a soja de primera, y 333 mil a soja de segunda.

El rendimiento promedio como resultado del monitoreo para la zafra 2017/18 se estimó en 1.241 kilogramos por hectárea, lo que representa una caída del 59 % en relación a la zafra anterior, en la que se obtuvieron 2.951 kilogramos por hectárea. La producción total del cultivo de soja se estimó en 1.316 miles de toneladas, lo que representa una disminución del 59 % en relación a la campaña record registrada el año anterior.

Trigo llega a US$ 245 la tonelada

La Cámara Mercantil subió de US$ 230 por tonelada a US$ 245 por tonelada la referencia para el trigo disponible puesto en molino, este viernes. Los valores para el trigo 2018/2019 aumentaron 10 centavos y quedaron entre US$ 190 y US$ 200.

Se trata del mejor valor desde la semana del 24 de setiembre de 2014, cuando se comercializó a US$ 245 la tonelada.

El igual periodo del año pasado la tonelada de trigo se ubicaba en US$ 185, lo que representa un salto interanual de 32%.