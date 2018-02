CUIDADO, PELIGRO,

Un periodista se quedo sin aire,

El programa de Ianek Mudzyk No se sabe nada (Catorce10 AM) ha sido dado de baja sin mayores explicaciones que un comunicado en el que simplemente se informa que no estará en el dial.

El ciclo tenía previsto ampliar su horario este lunes, pero en el comunicado la emisora asegura que no será parte de su programación. En el texto se equivocan con el nombre del programa de Mudzyk, pero sí lo mencionan como productor.

El periodista especula que la decisión tiene que ver con las críticas y denuncias que suele hacer en sus redes sociales. Muy activo y ácido crítico del gobierno, Mudzyk convoca a una marcha para el viernes contra la inseguridad a raíz del asesinato de Florencia Cabrera, la cajera del supermercado ultimada el fin de semana.

El también relator de la 1130 AM había compartido el video del asalto y fue duramente criticado en las redes sociales.

“La libertad de expresión existe, siempre y cuando no te metas con los corruptos”, dijo Mudzyk en un video que grabó una vez conocida la noticia de su desvinculación de la Catorce10. También menciona denuncias sobre corrupción que ha difundido en sus redes con un estilo muy frontal.

En su cuenta de Twitter también defendió su gesto de haber compartido el video del asesinato de Florencia. “Se indignan por el video y les importa un h… que mataron a una madre. ¿Tan mediocres son?. De verdad… cómo están matando a URUGUAY”, escribió.

Aunque sin nombrarlo, el conductor Diego González (Canal 10 y Del Sol) lanzó un picante tuit que algunos asociaron al estilo de Ianek Mudzyk. “Ya me da un poco de cosa esto de pegarle al loquito este, no debe tener ni un amigo. Decí que es alto banana, si no generaría lástima por lo menos”, escribió.