Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 176 “…fugaz golondrina, q siempre volverá” “… el Dios Momo te ha vuelto a soñar”/ “Murga es el imán

fraterno…”/ “Llegando está el Carnaval”. Bueno Doña; quizá ésta última no pega con el resto, es que como hablaba de Carnaval, la encajé ahí… si pasaba pasaba. Es lo que se respira en el aire Eutanasia!! Estamos inmersos en la magna fiesta dilpópolo Uruguayo, mi Vieja!! La misma se hace presente con todo su esplendor llenando los hogares de magia y encanto… además de papelitos y serpentinas!!. Son los días estos en los cuales si llegás a tu casa con brillantina en la cara, con un poquito de aliento a vino berreta y con alguna pluma arriba de uno; no pasanaaaada!!! Vale todo mi amiga!! ¿Quiere que le diga una cosa? Pa mi que elMomo nunca pensó que su sola figura fuera tan recordada y endiosada, año tras año ¿no? ¿Y vió que no es muy común el sobrenombre “Momo” en tal ambiente? ¿Se dio cuenta? Capaz que ta limitado… Seguro, como en San Cono vió? Cuando pinta el 3 de Junio, usted bien sabe que la Agencia de Lotería Quinielas, limita la apuestadel 03; parece que da mucha suerte, ni idea… yo hace años que le juego al 321 y no sale ni cerca!! Y ta, capaz que con el sobrenombre “Momo” pasa lo mismo que con el número santo, capaz que talimitau… quizá aiga alguna ordenanza universal esotérica o algún poder Divino que restringa tal apodo, nu sé. Memo conozco varios (un recuerdo especial pal Memo Varela); Mamu es más normal, principalmente entre los “parientes”; tengo a mi suegra querida que le dicen Mima (soy lambeta de alma si); pero Momo… Además es muy raro que en ésta tan gloriosa fiesta, no se encuentren muchos “Dioniso” o directamente “Baco”, el popular Dios griego de la vendimia y el vino!! Como mandado a hacer pa ésta celebración!! Diosazo de la fiestonga y el chupindancing!! See va paee!! Hoy en día el pibe Baco éste tendría pase libre tanto en Azabache como en el Sudamérica, con unos y con otros, mientras que haya joda!! Como venga!! Porque bien es sabido que en nuestros carnavales, abunda el beberaje y las fiestas varias. Igual dicen que ahora tan siendo un poco más profesionales, un poco nomás dicen. Me contaba el “Negro” Juan… y le digo así porque es su sobrenombre, no se pongan bobos, no jodan; me contaba el Negro Juan Ramos, dueño y jefe de cuerdas de la comparsa “Mi Morena”, que antes, en el propio desfile, por calle Isla de Flores, dentro de las comparsas mismas, pululaban las botellas de plástico y las cajas de tinto a siniestra y diestra, todo como hidratante pal tambolirero claro!! Usté imagínese mi vieja, pleno Febrero y esos gurises dándole al tambor con alma y vida, caminando un trayecto de por lo menos 15 cuadras!! Ala negrada le daba unased bárbara Doña!! Y todo transcurría en un ambiente de paz, solidaridad y hermandad, sin dilemas, si taban todos en la misma… toda una gran familia candombera carnavalezca!!. Supe ser “Negro” de Mi Morena… supe ser Moreno, como no!! Lindos recuerdos, no pude desfilar por la mítica e histórica calle Isla de Flores, por que justo ése año se hizoen la Av. 18 de julio, pero ta. Un desacierto de la Intendencia, pretendiendo atrapar otro público, pero bueno… Supe ser “negro” y tenía mi apodo: “Congo”. Rey Africano. Rey de la Comparsa. Y ahí pude conocer, saber y vivenciar en la propia piel, lo que es el verdadero Carnaval, así escrito en mayúscula!! Desfilando con aguitaSalus y compromiso. Metiendo Teatro de Verano, con refresco en el pedregullo y responsabilidad. Hubimos “Congos” y “Nanos”; hay “negros”, “pardos” y de color “piel Canela”. Es una fiesta en la que te podes “Cruzadera” en cualquier lugar con “zurdos” y “mancos”; con “pinochos” y “enanos”; podes ver a “cocos”, “chelos” “pekes” y “pelados”; bailan las “Yesis” también; hay “Edu”, “Leo” y “Rafas”. Siguen estando los “Pendota” y los “Flacos”… y desde el cielo, pero bien al lado, nos miran y escuchan todos los “Canarios”, ahí, acosados a la barra del bar “Celestial”, tomando una grapa. Y ahora que me pongo a pensar, porqué no hay un personaje específico carnavalezco al que le digan “Momo”? Porque creo que todos los que hacemos ésta fiesta, ya sea desde adentro llamado artista o de afuera llamado público; ya seas cara pintada, un zíngaro, un pato cabrero o un gaucho patón; quizá seas un diablo de cualquier color o tu pasión sea curtir hongos… creo que todos, todos… somos Momo. Es contigo mi gran Dios. Es con todo aquel que haga “brillar mi traje de fantoche”… es en familia. Salú a ése mundo mágico que nunca se cansa de emocionarnos… salú Carnaval…

Salú!!

Emilio “Pelado” Machado