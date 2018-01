SUFICIENTES FUERON A DURAZNO PARA QUE VAZQUEZ ADELANTE LA REUNION, SERA EL LUNES

Entre los titulares de la prensa que marcaban que habían participado cerca de 60.000 personas y otros que señalaban menos de 30.000, se generó entre los productores auto-convocados una gran discusión contra los medios de comunicación, aunque debería ser solamente un número que quede marcado en la historia.https://www.facebook.com/martin.alvarez7/videos/10213801174521843/

En los medios capitalinos en la jornada de ayer era una constante esta interrogante, que claramente se veía profundizada desde varios sectores, a favor y en contra.

CAMBIO estuvo presente en el lugar y entendemos que es muy difícil definir cuantas personas estaban presentes porque mucha gente quedó a la sombra de las cortinas de árboles, tanto al costado del predio como en el camino hacia las oficinas de la Sociedad Rural de Durazno debido a que el termómetro marcaba 38 grados y la sensación térmica al sol era aún mayor.

Dentro de las voces que se escucharon en Radio Rural en la mañana de ayer, el Jefe de Policía de Durazno dijo que estimó una presencia de 55.000 personas. Aunque debería ser un número simplemente, para que quede marcado en la historia.

Más allá de las divergencias entre el resultado de dicho encuentro entre los actores del sector político, el agro se mostró satisfecho con la convocatoria, aunque los integrantes de la mesa esperaban un número mayor.

El Presidente convocó a las gremiales

El Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, no se ha manifestado al respecto de este encuentro en el centro del país, pero al igual que posteriormente a las primeras movilizaciones, convocó a las gremiales agropecuarias a formalizar una mesa de trabajo para avanzar en soluciones para el sector.

En la jornada de ay,er en página de Presidencia de la República se dio a conocer la invitación del primer mandatario a la Asociación Rural del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural, Asociación de Cultivadores de Arroz y a la Asociación Nacional de Productores de Leche, instituciones que estuvieron presentes en la última reunión y condicionaron la próxima entrevista con el Presidente hasta tanto no se realizará la actividad en Durazno.

Ademá,s se dio a conocer que se realizó una convocatoria por separado a la Federación Rural del Uruguay, que fue la única gremial que no participó de la reunión anterior.

Tal cual lo había anunciado el propio Presidente de la República, se reunirá únicamente con las instituciones gremiales del país. El movimiento de productores auto-convocados no ha sido invitado a participar.

La reunión se llevará a cabo el próximo lunes 29 de enero, a la hora 10, en las Oficinas Presidenciales de Suárez y Reyes, en la capital del país.

Hay que dialogar

En el encuentro en Durazno participaron casi todos los presidentes de las gremiales agropecuarias, quién no concurrió fue el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el Dr. Pablo Zerbino aunque estuvo representado por la mayoría de la directiva de la gremial.

Mario Buzzalino, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, dialogó con CAMBIO sobre la reunión con el primer mandatario sin la presencia de los auto-convocados, posteriormente a observar la participación de los productores en dicho evento. El productor dijo que ya se han hecho contactos desde las gremiales con el movimiento y que la gremial está dispuesta “a conversar, a dialogar”.

“Creo que las gremiales si tienen un ámbito de discutir un tema, lo tienen que hacer”, dijo Buzzalino respecto a la convocatoria a las gremiales a una próxima reunión. El productor aclaró que cuando una gremial va en búsqueda de una solución o una mejora para el sector “no vamos por los afiliados a una gremial, vamos por todos. por eso estamos todas las gremiales juntas”.

Buzzalino reconoció que el encuentro de ayer fortalece a cualquier interlocutor del sector agropecuario en cualquier ámbito de diálogo, pero recordó que las gremiales se deben al mandato interno de sus productores que marca que “si hay un ámbito de diálogo hay que presentarse y dialogar”.

Para el presidente de la gremial “esto no se arregla con una medida, con dos o con tres. Se soluciona con un conjunto de medidas que lo hemos escrito y lo hemos presentado. Queremos políticas diferenciadas para la agricultura familiar. Eso pasa por la carga impositiva, la parte crediticia, por los asesoramientos técnicos, la capacidad de insertarse en las cadenas. No hay una medida o dos que puedan solucionar los problemas”. Aclaró que la gremial ve la óptica de la problemática desde “los pequeños y medianos productores que tenemos en todos los rubros del país”.

Para Buzzalino, “el Presidente es el principal actor de una pirámide donde la base es muy amplia y no tiene la posibilidad de solucionar todo”. Por eso, la gremial está dispuesta a “conversar con quien sea para encontrar soluciones”.