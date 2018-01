El lunes repuntó el tomate en el Mercado Modelo, llegó a $55 el kilo

Informados de los precios de la jornada y al ver el repunte inesperado del tomate para esta época, contactamos a Emiliano Bertolotti, integrante de una familia de consignadores de frutas y hortalizas de Salto y Paysandú, además de comercializar hortalizas del sur, en la nave central del Mercado Modelo y nos decía a nuestras consultas.

Emiliano ¿Está entrando tomate de Salto?

De Salto no está entrando casi nada o nada. Y subió ayer porque acá del sur está entrando menos, hay poco tomate.

Los cultivos de acá están recambiando los invernáculos, están arrancando los tomates plantados allá en setiembre, octubre, para plantar tomate Elpida (variedad) para la tirada larga, que quede hasta agosto. Es el tomate bueno de invernáculo y hacen la rotación; ahí se despega y empieza a dar dentro de sesenta días y se quedan cosechando hasta agosto. Alargan la tirada de los tomates de invernáculos acá del sur, pero hay un lapso, lo que es del 10 de enero al 10 de febrero ahí va faltar tomate. Casi siempre entra el de campo en esa época y más o menos cumple una cosa con la otra; pero este año no hay mucho plantado de campo y va faltar tomate, no se cuál será el techo, pero ayer estaba a cinco, cinco y medio ($55) el kilo.

¿Y el morrón?

El morrón se estabilizó, hay poco morrón. Yo lo veo tardío, no ha empujado mucho, pero ya la semana que viene va a entrar a bajar un poco, ya se ve algún cajón que otro en la vuelta.

¿Cómo es la demanda de frutas y verduras con la temporada turística?

Está bien, estamos con bastante demanda. Estamos arrancando el cambio de quincena también, hay que ver cuánta gente viene ahora. La primera quincena fue muy buena. Se está vendiendo bien.

El Mercado Regional de Salto con oferta de frutas nacionales e importadas.

Dialogamos con Isidro Villaroel, puestero del Mercado regional de Salto, sobre la oferta de frutas nacionales e importados y los sucesos de la entrada del lunes.

Consultado al respecto nos decía:

¿Qué fruta están recibiendo?

Lo más es manzana, hay de varios tipos, hay desde $400 a $650 la plancha con 10 kilos, según las calidades, variedad Red. Hay algunas Red comunes que no son de atmósfera controlada (AC), son las que están más blandas y hay que sacarla medio ya, porque estamos con la manzana nueva otra vez. Esta a su vez la de AC que son las que soportan más la temperatura, crocante, y estamos hablando de $650.

¿Qué fruta importada está recibiendo?

Durazno de origen chileno, entre $980 y $1000 la caja con 8 kilos. Pera importada argentina con 19 kilos, $1200. Uvas nacionales del sur hay, calidad regular, se manejan entre $450 y $500 de la variedad Cardinal con 10 kilos. Kiwi importado de Italia con 9 kilos se cobra $1150.

En frutas nacionales se empezó algo con ciruelas y se cobra la plancha con 10 kilos $780 y una especial estamos hablando de $850.

¿Cómo están las ventas?

Hace un promedio, ni malo ni bueno, si lo compara con el año pasado estamos a la mitad. La mitad de volumen, fíjese que el año pasado estábamos trayendo de a dos tablas, de a tres tablas, de durazno nacional pero lo cobraba $350, entonces el consumo era otro. Ahora trae 50 cajas de durazno importado y demora tres cuatro días venderlo. En las frutas el rubro que más sobresale es la banana. Si hablamos de una ecuatoriana se cobra $800 y $820, con 20 kilos. Si son brasileras se maneja entre $420 y $450, con 22 a 23 kilos de frutas.

¿Se sintió ayer la suba del tomate acá?

Se sintió y hay muy poquito tomate. Se cobró $500 la plancha de tomates. Y el morrón en el sur se está cobrando $480. Acá en salto casi no hay morrón y tomate, aparece pero no satisface el consumo.

El rubro que se está trayendo y tiende a la baja con unos $20, $30 por bulto es la cebolla que se trae de Montevideo, la semana pasada se pagaba $400, ahora estará pagando $370. El rubro complicado hoy es la papa en Salto. En Salto no queda más, las papas del frío que quedan en el sur no aguantan y las papas nuevas del sur, que ya empezaron a entrar están a $800 la bolsa. Pero están con un problema que con estas temperaturas, la papa nueva pudre, es un artiículo muy complicado.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 15 de Enero del 2018: La jornada transcurrió en forma medianamente ágil. Según referentes, las lluvias del domingo junto con el recambio de turistas de la quincena repercutieron negativamente en el nivel de ventas. Aumentaron los valores de referencia de: lechuga mantecosa, rabanito, rúcula, berenjena, chaucha, tomate redondo, zapallito, zuchini y sandía. Descendieron significativamente los precios de: choclo y puerro. Como novedad se registró la presencia de las primeras partidas de pera de reciente cosecha de la variedad Santa María.

Todos contra el HLB en Concordia

El objetivo fue acordar el plan de trabajo y coordinar tareas para la detección y control de la enfermedad de los cítricos HLB y su insecto vector.

Convocados por SENASA, durante el martes 9 y miércoles 10 de enero se desarrolló, en las instalaciones del INTA Concordia, una importante reunión con autoridades y representantes de organismos de sanidad, de los gobiernos de la provincia de Entre Ríos y Corrientes, de las asociaciones de citricultores, de colegios y asociaciones de profesionales de la agronomía y del INTA de distintas unidades de la región, entre otros, para acordar el plan de trabajo y coordinar tareas para la detección y control de la enfermedad de los cítricos HLB y su insecto vector.

El laboratorio de protección vegetal y biotecnología del INTA Concordia brinda los servicios para el diagnóstico del HLB mediante el análisis de material vegetal y del insecto vector, teniendo la posibilidad de identificar tempranamente posibles casos de infección.

La prevención del HLB en nuestro país debe ser un trabajo mancomunado entre productores, instituciones de investigación, organismos estatales y la sociedad en general, que permita aunar esfuerzos para proteger las economías y producciones regionales que contribuyen al desarrollo local. (Fuente: en base a Comunicación INTA Concordia)

