Presión fiscal sobre el agro creció un 10% en 2017 según Opypa

La información oficial emitida en el anuario de Opypa dejo a conocer que durante el 2017 la recaudación de impuestos del agro, descontadas las devoluciones de impuestos indirectos a las exportaciones, habría aumentado unos 26 millones de dólares, representando ello un incremento de un 10% con respecto del año anterior.

Se estimó que la recaudación para 2017 podría ubicarse en 280 millones de dólares. Esta situación se explicaría en gran medida por una mayor recaudación de algunos de los impuestos que gravan la tierra y por una mayor recaudación de IMEBA.

Se estima que la presión fiscal en 2017 se ubicaría en torno a8,8%,cifra sustancialmente superior a la estimada para el año anterior y la más alta de los últimos años. La mayor recaudación esperada de impuestos y un mantenimiento del PIB en dólares corrientes explica el incremento de la presión fiscal.

Los impuestos sobre la tierra muestran un incremento significativo, que en su conjunto es del 10%. A excepción del Impuesto al Patrimonio los otros tres impuestos aumentan en forma significativa, lo que se explica exclusivamente porque esos impuestos se ajustan en pesos uruguayos; y como el dólar cayó entre 2016 y 2017, el impuesto se incrementa más aún en dólares corrientes.

El Impuesto al Patrimonio mantiene su tendencia a la baja desde 2014, lo que parece ser el comportamiento esperado de este tipo de impuesto.

Los impuestos a la renta mostrarían una leve recuperación para 2017, como resultado de una mayor recaudación de IMEBA y dentro de este rubro básicamente por la carne y la leche que habrían tenido mayores niveles de facturación.

Los impuestos indirectos, de menor significación en el total, mostrarían también un aumento importante respecto de 2016 (11%), como resultado de una mayor incidencia del IVA y del impuesto de MEVIR (adicional del IMEBA). En el caso del IVA se considera solamente aquella porción del impuesto que no se puede descontar, o sea el IVA de los productores que hacen la opción de IMEBA. Una parte importante del IVA refiere a costos en moneda nacional (servicios) y al gasoil, por lo que la caída en el tipo de cambio los habría encarecido en esa moneda.

Las detracciones a las exportaciones, que alcanzan solamente a los cueros sin procesar, generarían una recaudación superior a la de 2016, como consecuencia de una mayor exportación de esos productos.

La devolución de impuestos indirectos a las exportaciones prácticamente se mantendría en similares valores que los del año anterior, ya que se mantendrían en valor el total de las exportaciones que reciben este beneficio.

Esta estimación de impuestos del agro no considera el IRPF que tributa el propietario que arrienda su tierra, norma que está vigente desde la Reforma Tributaria.

Impuestos

Banco de Previsión Social (BPS). Para el año 2017, se estimó que la recaudación en dólares aumentaría un 19,6%, como resultado de un aumento de la base imponible (BPC) de 8,6% en pesos y una caída de un 5,9% en la cotización del dólar en los meses de pago de este tributo.

Contribución Inmobiliaria Rural (CIR). Se estima que la recaudación en dólares de la CIR en 2017aumentaría un 14,2%. Esta estimación surge de suponer un ajuste en pesos de 8,9% en el valor real de los inmuebles rurales y una caída de un 4,6% en el tipo de cambio promedio de 2017 respecto de 2016.

Impuesto de Primaria. Para el 2017 se estimó que la recaudación de este impuesto se incrementaría en 12,1% en dólares, ya que la información aportada por la DGI de lo recaudado de entre enero y octubre 2017 muestra ese incremento en relación al mismo período de 2016.

Impuesto al Patrimonio (IP). La estimación preliminar para este año se realizó sobre la base de considerar los pagos reales de los primeros 10meses de 2017, compararlos con los mismos meses de 2016 y suponer que se mantendría la tendencia para los meses que faltan. De esta forma, la recaudación del impuesto alcanzaría a 44 millones de dólares, una reducción de un 3% con respecto al año anterior.

Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).La estimación de recaudación para este impuesto surge de los formularios de liquidación del impuesto (fuente DGI), por lo que refiere al impuesto devengado. Esa información se compara también con la recaudación del impuesto y con los certificados de crédito que los productores solicitan.

IVA imputado al IRAE. Este dato surge del formulario de liquidación del IRAE. Es el IVA que el productor abonó en sus compras de insumos y servicios e imputó como pago de IRAE, en vez de solicitar certificados de crédito. En 2017, se espera que la recaudación de IVA imputada al pago de IRAE siga tu tendencia a baja, como consecuencia de una menor recaudación sobre las rentas empresariales.

IMEBA.- Se considera el IMEBA sin sus adicionales. Se entiende que el adicional del INIA no debería considerarse como un impuesto ya que tiene como destino la investigación hacia el propio sector, mientras que el adicional del MEVIR sí debería incluirse, pero como un impuesto indirecto y no a la renta como lo sería el IMEBA. El nivel esperado de recaudación de IMEBA para el año 2017 se estimó en 55,1millones de dólares, nivel que supondría una aumento del 10%, respecto del año anterior. Este aumento se explica en gran medida por un aumento en la facturación de carnes y leche y en menor medida de granos, que si bien aumentaron en términos físicos en IMEBA está muy bajo (0,1%). Se considera en este ítem la totalidad del IMEBA pagado por los productores, sean éstos contribuyentes de IRAE o IMEBA.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): Este impuesto es estimado y pretende considerar el IVA incluido en los costos y servicios contratados por los productores que no se puede recuperar, o sea el impuesto que pagan los productores que hicieron la opción de IMEBA. La estimación se realiza sobre la base del IVA que habrían pagado estos productores en sus compras de gasoil, incrementadas en un 20%. La recaudación de este impuesto aumentaría caería casi 11% en relación al año anterior como consecuencia de un mayor precio del combustible y los servicios medidos en dólares.

MEVIR (Adicional del IMEBA).El nivel esperado de recaudación de este adicional para 2016 se estimó en 7,8millones de dólares, nivel que supondría una aumento de un 15% en relación a 2016. Este aumento se explicaría por una mayor facturación en los rubros gravados, principalmente granos y carnes.

Tasa de Registro (Cajas Negras). En el año 2017 esta tasa habría recaudado una cifra levemente por encima (4%) que el año anterior, como resultado de una faena de vacunos mayor respecto de 2016.

Detracciones. La recaudación generada por las detracciones a los cueros sin procesar se estimó sobre la base de la proyección de las exportaciones del año 2017 de aquellos cueros que tributan este impuesto (salados, piquelados y wet-blue).

Devolución de impuestos indirectos a las exportaciones. A los efectos de estimar la devolución de impuestos que captaría el sector agropecuario, se partió de un supuesto conservador: un tercio del monto total de la devolución de impuestos indirectos es apropiado por la producción primaria y los dos tercios restantes serían captados por la etapa comercial e industrial. FUENTE DIARIO CAMBIO DE SALTO

No related posts.