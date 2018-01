Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 172. (Grados a la sombra)

“Se suda!!”

Que cuenta y me dice Doña Eutanasia Calamidá? Mentira que tiene calor, no le creo. Ya Inumet dijo que se nos venía una gran “bola de calor”, bueno ta bien, ola. Y nunca mejor dicho “ola”, porque a muchos ya nos ahogó y andamos sofocados. Es en estos días en los cuales a uno le encanta ir a comprar lo que sea a las grandes cadenas de supermercados como por ejemplo Ta-Ta, El Dorado, Almacén “Lo de Amanda” y demás, con la única finalidad de quedarse parado debajo del aire acondicionado, ojitos cerrados, disfrutando del frescor que baja del mismo. Y si viene algún empleado a intentar movernos de ése satisfactorio lugar, a despojarnos de ese bienestar físico y mental, simplemente le decimos “estoy mirando”… listo. El otro día, que había como 40 grados y una sensación térmica de “lpm qué calor”!!!, me fui pa Ta-Ta, termo y mate y pedí una reposera pa probarla… y me senté debajo del aire. Tranquilazo. A los 20 minutos apareció un encargado, el cual, muy cortésmente me explico, que la empresa no tenía problemas en que la gente entrara solamente por el lindo y fresco ambiente; me dijo inclusive, que, no había dilema alguno que simplemente me parara debajo del aire; y fue a más, ya que me comentó que lo de sentarme en una reposera debajo del mismo, estaba un poco mal visto, pero que en definitiva, mientras que no estorbara en el medio, estaba bien; ahora… encajar la reposera en frente a las puertas de entrada, poner una piscinita de niños inflables, llenarla de agua fría, “pa remojar las patas”, usurpar una conservadora con hielo y latas de cerveza Norteña de 354cc; traer de la obra de la esquina un par de palas de arena, pa “simular playa”; protestarle a la gente que entra y sale, diciéndoles, de muy mala manera: “vamo vamo, rapidito, correte que molestás, bueno doña va a entrar o salir? decídase caramba”!!; tratar al guardia de seguridad como si fuera mozo, pidiéndole más hielo y cerveza, y “algún budín pa acompañar”; pedirles a las empleadas del local, por más amable que fueran mis palabras, solicitarles que me pasen bloqueador solar en la espalda y después tirar una toalla al piso con la clara intención de echarme sobre la misma; bueno, todo eso… no. No va. Así que, como corresponde, me echaron, con la advertencia, digamos, consejo, de no volver a dicho recinto ni a ningún otro de la empresa en cuestión, con pena de que si intentaba entrar, el “mozo-seguridad” me iba a trompear. Y viendo el tamaño del muchacho, decidí, heroicamente, irme, pero no sin antes, elevar unas líneas en “Atención al Consumidor”, estampando mi queja correspondiente ante tal magra y nefasta situación. Pero les dejé bien en claro que no me importaba, ya que me iría para mi casa a disfrutar de mi barbacoa con piscina, contemplando el paisaje tropical, con su paradisíaca flora y fauna autóctona correspondiente, que me ofrece el patio de mi hogar. Salvando las distancias y sincerándome con usted vecina mía, debo decirle que lo de barbacoa va porque pegadito y a pasitos del medio tanque, le instalamos 4 metros cuadrados de malla sombra negra, atada con alambre; lo de la piscina es muy cierto, lo único es que la misma es de esas articuladas, estructurales cuasi artesanales sin soportes, pa gurises chicos, esas de 30lts mas menos 30 litros; y lo del paisaje, la flora corresponde al pasto extremadamente alto conjuntamente con los arbustos, los cuales algunos ya crecieron más de 3 metros, impenetrables. Con decirle mi vieja que la última vez que intenté cortarlo, traté con una “moladora” y ni así. Lo de fauna autóctona, corresponde a la perra que anda en la vuelta, con sus respectivas pulgas, además de la gata y sus respectivos 4 gatitos, las 5 mil cabezas de hormigas que azotan las plantaciones de tomates (3 tomates hay) y las 200 cucarachas que se están apoderando del patio, cada una de las habitaciones, e inda mais. Es que, sea como sea, estando uno en su propia casa, disfrutando de los suyos, los propios y los adquiridos… no hay manera de perder!! Y usté me pregunta qué tengo pal calor? Y yo le contesto: sudor tengo!!

Salú!!!

Emilio “Pelado” Machado

