PAYSANDU, ABSORBE A PIEDRAS COLORADAS

Piedras Coloradas dejará la Liga Regional de Guichón para integrarse a partir de la próxima temporada 2018 en la Liga de Fútbol de Paysandú, en la que militará con su primer equipo en la Divisional C, y también será de la partida en formativas.

Jorge Cáceres, secretario de la institución, explicó que se decidió dar el salto a la capital sanducera “más que nada por la competición, ya que es más extensa y más competitiva, sobre todo en Sub 15 y Sub18, que es en lo que queremos apostar fuerte para que los adolescentes y jóvenes tengan mayor motivación.

Y que alguno que tenga mayores condiciones pueda tener más vidriera para que, a futuro, pueda lograr un pase y así pueda financiarse de mejor manera el aspecto económico”.

Además, la distancia entre Piedras Coloradas y Guichón “es la misma que nos separa de Paysandú, por lo que para nosotros es lo mismo, más allá de que vamos a tener que hacer una inversión importante porque vamos a viajar de manera permanente”.

Piedras Coloradas pretende lógicamente oficiar como locatario en los campeonatos de las diferentes categorías, y el club sabe que no tendría problemas en cuanto a instalaciones. “En infraestructura creo que estamos mejor que cualquier club de Guichón, así que vamos a pedir que vengan a inspeccionar, y arreglaremos lo muy poco que nos puede faltar”, explicó Cáceres, quien agregó que “ganamos el Presupuesto Participativo para ampliar las instalaciones junto con el baby fútbol”.

El club cuenta hoy con “unos 60 jugadores en las diferentes categorías”, y mientras se espera poder definir si en un futuro el baby fútbol se trasladará de Guichón a Paysandú, los dirigentes ya plantaron objetivos: “La meta es parecida a la de Amanecer, fijarnos algunas temporadas para lograr el ascenso”.