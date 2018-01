VOLVIO EL COLO EN NACIONAL, PEÑAROL ESPERA UN LATERAL

El “Colo” en conferencia de prensa, aseguró que la pretemporada: “viene siendo un poco dura, pero es normal. Nos sentimos pesados, estamos fastidiosos, pero sabemos que sirve para lo que viene. En lo personal me voy sintiendo cada vez mejor y muy contento de volver a Nacional”.

Sobre su pasaje por los rosarinos, Romero contó: “con Paolo (Montero) jugué mucho, hasta que me lesioné. Cuando el salió, el entrenador que llegó no me iba a tener en cuenta y por eso decidí solucionar todo para volver a Nacional que era lo que yo quería. Estoy muy contento por regresar y afrontar desafíos en el club””.

Además no dudó en señalar: “es mi segunda casa, me siento muy cómodo, dejando atrás lo que pasó en Central y enfocándome en los desafíos que me propone mi club. Aprendí mucho en Argentina y espero poder dar lo mejor de mí a la orden del ‘Cacique’ Medina”.

Sobre lo conversado con el DT sobre su posición en la cancha, expresó: “me dijo que me va a utilizar de volante, pero si tengo que darle una mano de lateral lo puedo hacer. A nivel táctico me pide mucha movilidad, generar juego y me siento muy bien, me gusta mucho. Soy conciente de eso hay grandes jugadores en mi puesto, así que ahora a luchar como lo hice en toda mi carrera. Si el técnico decide poner a otro de jugador alentaremos desde afuera, con la mejor disposición”.

Por último sobre que le generó la llegada de Luis Aguiar, otrora rival en clásicos, el “Colo” aseguró: “no me generó nada. Es un compañero más en el plantel que va a buscar los mismos objetivos que nosotros. Le dimos la bienvenida y siempre apostamos a apoyar a los compañeros del plantel”.

