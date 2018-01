LOCURA URUGUAYA, ORGULLO NACIONAL

LA LOCURA de ser uruguayo no tiene límites, y no importa los ejemplos todos me hacen sentir orgullosamente Uruguayo, porque hay detrás de ellas mucho más que un hecho, hay historias de vida.

Recuerdo a un Quebrachense que recorrió el país y zonas Argentinas compitiendo en lo que era su vocación, el maratón, y hoy pero que sus sueños fueron impedidos por la falta de apoyo, pero, la vida le regalo un destino que lo hace tan grande como siempre, ya que desafía su vida a diario en los incendios del este porque es Bombero de Piriapolis,

Recuerdo mil anécdotas de este muchacho que sin apoyo de las autoridades llegaba a las salidas haciendo dedo, y en las carreras daba todo de si que el podio siempre lo acogía

Una vez nadie lo pudo acercar a la vecina orilla, la competencia era en Concepción del Uruguay, (ENTRE RIOS) cuando llego, luego de varias horas de espera que alguien lo alcanzara a la competencia, la misma había comenzado hacía un par de minutos, igual, dejo la mochila y salió al alcance de los demás.

La alegría fue inmensa ya que gano la competencia, le entregaron hermosos trofeos, todos festejaron pero el retorno también fue increíble, hacia dedo en la ruta, con la mochila en la espalda, la sonrisa de la alegría del triunfo en su rostro, en sus manos los trofeos del éxito logrado en la carrera, los automovilistas al verlo le tocaban bocina, le gritaban campeón, y nadie lo arrimaba a su pueblo.

Ese sacrificio fue parte de su vida, el éxito lo acompañaba siempre, lo rodeaban dos o tres familias, pero la soledad de quienes tenían que apoyar siempre fue inmensa, tristemente la ayuda siempre fue muy poca.

Ahora una historia que se repite, el talento, el sacrificio y la humildad en una pibe de 12 años, que desafío la naturaleza corriendo descalzo la San Fernando y logrando el primer puesto en su categoría .

Seguramente en esa cabecita corriendo pasaban imágenes de sus seres queridos cuando avanzaba, en su humildad estaba no defraudar a sus instructores, y en ese sacrificio de correr descalzo estaba el talento que lo llevo a que emocionado el público y lo señalara como el vencedor de la carrera y el ganador de la vida.

Por eso hoy recuerdo a Denis Viera, que sus sueños lo llevaron a ganar etapas, carreras pero no encontró eco para cristalizar sus sueños de las altas competencias, y hoy un pibe que con 12 años no lo detuvo la vergüenza ni el hormigón caliente.

Seguramente detrás del hay gente que inculca amor, sacrifico, disciplina, y visión de que podía hacerlo, y ahí esta su profesor, el Tribi” Mendoza, coordinador general de la Escuelita Pibe Soy, una obra social que atiende a unos 2.000 niños de Rivera y Santa Ana Do Livramento y que tambien tiene una historia digna para contar.

hubieron aplausos, y esperemos que no se queden en solo aplausos, que esa emoción y esas lagrimas se conviertan en apoyo para José Luis Silveira, tiene humildad, tiene talento y demostró que el sacrificio esta dispuesto hacerlo con tan solo 12 años y por esas locuras, lcomo aquella de Denis, como no vamos a sentirnos orgullosos de ser Uruguayos.