NACIONAL Y PEÑAROL, APRONTAN

Nacional continúa con su pretemporada de cara a la fase previa de la Copa Libertadores que comenzará a disputar el 31 de enero contra Chapecoense.

Sin embargo, el entorno tricolor comienza a impacientarse porque todavía no llegó un delantero goleador ni el zaguero que el bolso precisa para cubrir a Polenta. El capitán será baja por la suspensión de tres fechas que pesa sobre él en la Copa Libertadores y los tricolores todavía no tienen cubierto ese puesto.

En cuanto al delantero de área que pretenden sumar, los dirigentes no han dado señales claras sobre ningún nombre concreto. Si bien algunas versiones afirmaban que los argentinos Pavone o Bergessio podrían ser los elegidos, luego fueron descartados esos datos.

Los rumores que ahora surgen del club, indican que si a fines de esta semana no existe un acuerdo con ningún delantero que esté en actividad, se empezará a manejar como una posibilidad seria la llegada de Iván Alonso.

En principio el delantero fue descartado porque no está en actividad y es de pública notoriedad que la relación con el presidente José Luis Rodríguez, no se mantiene en buenos términos. Pero ante la carencia de un jugador de calidad para el puesto, Alonso podría volver.

Por otra parte, se conoció que Rodrigo Aguirre continuará su carrera en LA Galaxy de Estados Unidos, por un año.

Sin embargo Nacional no solo trabaja en este período. Los albos también se interesan por Gonzalo Carneiro, delantero de Defensor Sporting que finaliza su contrato en julio. Dado que a falta de seis meses para la finalización de un contrato, cualquier futbolista puede negociar un posible vínculo con otro club, Nacional ya hizo las primeras aproximaciones.

Esto no cayó bien en Defensor, ya que todavía no están dentro de los plazos pautados, es decir, faltan más de seis meses para que expire el contrato. “No corresponde que un dirigente hable con un jugador siete meses antes de que termine su contrato. Me parecería algo gravísimo”, dijo el presidente violeta Daniel Jablonka, que de todas formas no valoró como confirmadas dichas versiones

MIEENTRAS QUE DESDE LOS AROMOS

Agustín Canobbio es la nueva incorporación de Peñarol para la temporada 2018. El futbolista que jugaba en Fénix fue anunciado este miércoles por las redes sociales del club aurinegro y tiene contrato por un año.

“Es una alegría inmensa, algo hermoso. Anoche me llamaron para comunicarme que tenía que presentarme hoy en Peñarol. No he parado de entrenar desde que terminó el campeonato”, dijo el jugador al programa radial Tirando Paredes.

Canobbio se confesó hincha del club: “Mis abuelos de parte de madre siempre eran hinchas de Peñarol y me tiraron para esa camiseta”, aseguró. “Mi ídolo era el Tony (Pacheco), hasta el día de hoy tengo contacto con él, siempre me da consejos”, confesó.

Sobre esta nueva etapa, contó que se mezclan “emociones con incertidumbre”, pese a que los objetivos están claros y tiene “mucha hambre de ganar cosas importantes”. Cuenta con el respaldo de su padre, Osvaldo, quien asegura está orgulloso y lo felicitó por el logro. Además trató de tranquilizarlo, “porque me vio nervioso y ansioso”.

También se sumó a la pretemporada el delantero Rodrigo Piñeiro, que forma parte de la selección juvenil de Uruguay. El futbolista llegó desde Miramar Misiones.