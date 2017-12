CINCUENTONES, EL FRENTE AMPLIO Y UNA INTERNA FEROZ

Un estudio realizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) muestra que la ley de cincuentones genera impactos regresivos en la distribución de ingresos de ese grupo.

La simulación —a la que tuvo acceso El País y fue distribuida entre legisladores oficialistas como material de apoyo para la discusión— se realizó sobre la base de una población de entre 50 y 59 años, y compara la distribución del ingreso si se jubilan las personas según la ley remitida al Parlamento por el Ejecutivo con el escenario de ausencia de esta ley.

Mientras este estudio, no oficial, era procesado por los legisladores, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, volvió a cargar contra el equipo económico al afirmar que en el tema de los cincuentones “hay mucho terrorismo de cifras”, señalando que “hay que respetar el compromiso que asumió el presidente de la República” con la solución para ese colectivo, y volvió a rechazar cambios en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Trabajo asegura que el costo del proyecto es de US$ 2.550 millones, pero el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, ratificó ayer en comisión de Diputados que la cifra que ellos manejan en realidad es de US$ 3.648 millones.

Aunque Murro no los aludió directamente, la crítica que supone decir que hay “terrorismo de cifras” iba para los astoristas, entre quienes está el subsecretario Ferreri. Eso hizo que en la misma tarde de ayer, uno de los referentes del ministro Danilo Astori, el diputado Alfredo Asti, reaccionara y respondiera. En su cuenta de Twitter, el legislador calificó de “contundente” la exposición de Ferreri mostrando los números del proyecto de ley. “Contundente explicación de Economía sobre los números reales del proyecto de cincuentones utilizando solo el flujo de fondos de cada año que calcula el BPS y lo que eso afecta el gasto fiscal en relación al PIB para cubrir el costo de esta solución. No es terrorismo”, recalcó Asti.

En aumento.

El índice de Gini —que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país— aumenta con el escenario de la ley de cincuentones aprobada. Según esta herramienta cuanto más cerca del cero más igualitario. Sin la iniciativa, el índice de Gini es de 0,405 y con la misma es de 0,426.

Según el informe, Uruguay es uno de los países de América Latina que inició en forma más temprana su transición demográfica. El crecimiento vegetativo de la población uruguaya rondó el 1% anual desde 1950, para luego comenzar a decrecer. En la actualidad la tasa de crecimiento es de alrededor del 0,45%, y se espera que la población alcance una cantidad máxima hacia el año 2050, luego de lo cual comenzaría a declinar lentamente.

De acuerdo a la Cepal, la tasa de dependencia de niños y adultos mayores del país era del 55,6% en 2015 y alcanzará su mínimo (55,3%) en 2020. Luego, se iniciará el aumento constante a más del 60% en 2040.

Ante las diferencias que hay en la bancada oficialista, Murro insistió en que el presidente Tabaré Vázquez se comprometió a aprobar el proyecto. “Habló el presidente”, destacó.

Blancos y colorados están reclamando participar en la definición del tema de los cincuentones, dijeron a El País los diputados Jaime Trobo (PN) y Conrado Rodríguez (PC). Trobo recordó que el Partido Nacional presentó una solución ya en 2014. “No queremos ser teloneros ni actores de segunda en una obra de teatro”, dijo.

El FA negocia traspasar las comisiones de AFAP al BPS

Siguen las negociaciones a la interna del Frente Amplio por los cambios al proyecto de ley de cincuentones. En las últimas horas, hubo un acercamiento de los sectores en base a una propuesta efectuada por el Movimiento de Participación Popular (MPP) para que se reintegren las comisiones que cobran las AFAP al Banco de Previsión Social (BPS).

El Frente Líber Seregni había planteado que se pagara hasta el 80% de lo que corresponde por jubilaciones y se permitiera que el cambio del sistema se hiciera al momento de jubilarse. Por su parte, la Lista 711 se mantiene firme en rechazar los cambios al proyecto de ley enviado al Parlamento. El diputado Felipe Carballo (Lista 711) pidió “no hacer terrorismo con las cifras” al cambiar las tasas para el cálculo del costo del proyecto de ley. “No están teniendo en cuenta las pérdidas del Banco de Seguros que el año pasado fueron de US$ 40 millones y al mes de octubre de este año van US$ 60 millones”, indicó. Además dijo que “es muy injusto” el tratamiento que se le dio a los cincuentones, porque no se los puede responsabilizar a ellos de no haber invertido más en primera infancia. Asimismo remarcó que “es muy difícil” proyectar a 40 años como hace Economía. “En los últimos 20 años, las AFAP han facturado US$ 2.000 millones solo por comisiones y por eso decimos que es un negocio millonario. Pienso que las AFAP han presionado al sistema político”, aseguró.

