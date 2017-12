PACO CASAL EL TITERETERO

El exdirigente deportivo expresó que se mencionó en la causa “unos depósitos que tenía mi señora. Fue un momento muy duro porque tenía 48 horas para demostrar que esos depósitos no existían”.

Lo que prosiguió fue un careo entre Bauzá y Figueredo, el cual “fue muy corto”, contó.

Consultado sobre cuáles cree que fueron las razones que llevaron a que Figueredo lo involucrara en el asunto, Bauzá opinó que fue porque lo “incomodó” ya que fue el primer presidente de la Conmebol que no votó un balance presentado por él.

“Pedí las copias de los contratos de televisión porque había una propuesta que estaba arriba de la mesa, que era de Global, la empresa de Casal, que pagabas dos veces más, estaba repartida entre todos los presidentes. Yo pedí que se tratara porque buscaba los mejores ingresos para la Conmebol, pero perdí la votación 9 a 1″, añadió.

Bauzá reconoció que fue amenazado por Francisco “Paco” Casal. “Hubo una manera de expresarse que no fue la correcta y a partir de ese momento se terminó el vínculo”, contó.

Consultado si pretende tomar acciones judiciales contra Figueredo, el entrevistado expresó que el asunto no pasa por “un tema de dinero”, porque “primero va a ser imposible obtener nada porque tiene todas las propiedades embargadas, porque todo que tiene lo está requiriendo la Junta Nacional de Drogas”. Además contó: “mi mujer y mis hijas me piden que no vuelva más al fútbol, y que no me quieren ver más en un juzgado”.

Aseguró que nunca recibió una coima. “Trataba de viajar lo menos posible y meterme en cosas que no me interesaban porque era presidente de la AUF y no pensaba llegar ni a la Conmebol ni a ningún cargo de la FIFA. Se habla de que hacían negocios en el velorio de (Julio) Grondona, yo ni fui a su velorio, y tampoco a esos famosos viajes a Miami donde arreglaban por los acuerdos de los derechos de televisación”, sostuvo.

Consultado sobre el destino del dinero por el cual fue acusado, el entrevistado dejó la duda de si Figueredo se los apropió.

El expresidente de la AUF sostuvo que el poder político intervino para “acelerar” su salida de la asociación. Recordó la intervención del expresidente de la República, José Mujica cuando decidió retirar la Policía del Estadio Centenario. “Cortó los brazos del Ejecutivo para seguir gobernando. Yo me fui, la Policía volvió y también el fútbol”, agregó, y opinó que la actuación de Mujica fue a favor de Casal.

Consultado sobre si existen presiones a los árbitros, Bauzá ratificó que “las presiones de los grandes son normales, existen, eso es claro, y más cuando estamos cerca de las luchas electorales”.

Sobre el reclamo del movimiento “Más Unidos Que Nunca” resaltó, por un lado, que (Enrique) Saravia llegó a la presidencia de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales de forma legal, pero por otro, manifestó que la directiva encabezada por este actuó mal cuando se le solicitó la renuncia y no la acató, “porque los jugadores no estaban de acuerdo en cómo actuaron”.

“Pidieron asamblea, no se la hicieron, pidieron hablar para cambiar ciertas cosas de cómo estaba actuando la directiva, y no fueron escuchados. No había mucho más que renunciar. La resolución del Ministerio de Educación y Cultura le va a hacer bien al fútbol”, agregó Bauzá.

Por último, afirmó que detrás del conflicto entre los futbolistas y la ex directiva de la Mutual están en juego los derechos de televisión.