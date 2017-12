Cuestionan por “irresponsables e indignantes” las declaraciones de Etchevehere sobre las pasteras

El referente de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Martín Alazard, calificó de “indignantes” las declaraciones del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, sobre las pasteras y el glifosato.

El asambleísta cuestionó los dichos del Ministro de la nación, que durante su paso por Colón destacó las virtudes de la instalación de las fábricas de pasta de celulosa, al afirmar: “Es necesario industrializar, agregar valor, puestos de trabajo. En aquellos lugares donde vayan las pasteras va a haber trabajo”. También defendió el uso de glifosato.

“No solamente es preocupante, sino indignante de una persona de la investidura que tiene, pareciera de un ignorante e irresponsable”, dijo Alazard y rebatió la opinión de Etchevehere sobre la pastera como generadora de fuentes de trabajo: “Que se informe por favor, ya que el Departamento de Río Negro donde está instalada la pastera Botnia- UPM, pasó de una economía floreciente con 1800 empleados a quedar con 300 empleados y tener uno de los más altos índices de desocupación en Uruguay”.

Pero además, opinó que el funcionario nacional “no puede desconocer una Ley de la provincia de Entre Ríos”.

Tras destacar que las pasteras son “la tercera industria más contaminante del mundo”, dijo no entender “en función de qué hace estas declaraciones rimbombantes, tanto del glifosato y como de las pasteras”.

“Esto es alarmante en nuestra comunidad, no le encontramos explicación, a no ser que sea esto apoyado por las industrias multinacionales, grandes capitales que sean los patrones de Etchevehere, de otra forma no se entiende”, agregó.

