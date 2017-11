Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor. 165. “Ay jab a tuister”.

Es como le digo Doña Eutanasia, ayer iba caminando por la vereda, porque si camino por la calle capaz que me pisan… hoy en día le dan la libreta a cualquiera mi Vieja, es más, yo tengo la Profesional, no sé pa qué, pero ta. Igual si no tenés libreta salís a atropellar gatos por ahí, así que tenga cuidado Doña, ya que bien es sabido que usté es medio cruza con “gatubela”… si, por la similitud en la hermosura de los felinos y por los bigotes también. Bueno, iba caminando decía, y me crucé con una señora, de alta edad, que iba de la mano con un nenito, deduzco y supongo a ciencia cierta, que sería el nieto, y enderrepente así como de la nada, apareció un pajarillo de los llamados “Azulejos”, que son, precisamente, azulados; el niño llevó al máximo el ángulo de apertura de sus párpados, agrandó hasta el máximo sus globos oculares y le espetó a la Doña: “mirá Abuuuu… un twitter!!”. Quedé pasmado ante tal expresión del infante en cuestión. Y me puse a cavilar sobre cavilaciones varias y sobre la publicación de la columna en sí, y ahí mismo deduje que precisaba conseguir un cuestión de esos pa poder mostrar en otro ámbito, dicho material. Y me fui pal almacén de la “Eri”, me atendió el marido, que es medio tarambana, pero ta, era el que estaba, y ahí mismo le pedí medio kilo de “twitter”. Me quedo mirando, con cara de ternero degollado, como que no entendía mucho lo que le taba pidiendo. De cualquier manera, así le pidas 100 gramos de queso rallado, él te mira así con cara de “no te entiendo”. Igual, llegamos a la conclusión de que no sabíamos de lo que tabamos hablando, ninguno de los 2… así que me fui pa casa con un par de bolsitas de “twistos”, sabor queso con albahaca, que era lo más parecido a lo que yo pedía. Recorrí barracas y bazares, pizzerías y farmacias, supermercados y bares… y ahí me quedé. Y sí. En ése sentido soy como el ex futbolista ya desaparecido, Irlandes, George Best, que tenía una mansión a orillas del mar, pero en la ruta que llegaba a esa casita, había un bar, de pasada… en palabras del hombre mismo: “nunca vi el mar”. Y pasé a tomar alguna con los parroquianos del lugar, porque además de uno beber agua sin gas, en esos recintos, además consume sabiduría popular, sacia la sed de conocimientos, descubre los secretos del mundo… tan es así, que conversando con “Lopecito” (el borrachín del pueblo), y más o menos adivinando lo que me taba diciendo, descubrí que el coso del twitter, no era un pajarito, no era algo que se comprara con kilaje, no era algo comestible ni era algo tangible siquiera… era una cuestión tecnológica de esas parecidas al “faibut”. Y si me lo dijo Lopecito, palabra santa. Averigüé, consulté, estudié y me instruí. Y tanto va el cántaro al agua que beben los 100 pajaritos que salen volando, dejando solito al que atraparon “en mano” que al final se rompe, el cántaro. Me mandé hacer un coso. Hoy me lo dieron, hasta con manual y todo me lo dieron. Con fotito y muchos chirimbolos que no sé pa qué joraca sirven. No lo sé usar, no sé cómo publicar lo que escribo, porque resulta que tiene un máximo de 250 caracteres nomás. Es pa lectura rápida, use y tire, descartable, desechable… está a la altura del mundo de hoy. Use, consuma rapidito, olvide y deseche. Es una aplicación pa leer noticias y comentar. Es como un diario pero remixado, comprimido y comentado. Y ahí me enteré que puedo babosear a distancia a Chile, ya que ellos quedaron “arafue” de Rusia y clasificó Perú. Me enteré que el Sendic es taaaan bueno que dejó pa cobrar su subsidio en el 2020, de generoso nomás que es. También me enteré que un reverendo hijo de puta mató a una niña de 9 años, en Rivera, porque se le antojó nomás. Pero la noticia más interesante que descubrí, fue esa del campeonato de bebidas Doña!! Tenemos que ser 4. Yo le entro al whisky, llevamos a “Lopecito” pa la grapa y la caipira, usté vecina le da a la chela, la “Gorda” no puede porque ta con “Poli”… cómo que se suspendió? Pero acá en tuister no dice nada de eso… Pucha que son piches lo del MSP, no sirve pa nada esto. Mejor sigo comprando el diario de papel en el kiosco de la esquina mejor. Además ya me queda pa después prender fuego. Sigo viendo cómo corno publicar la Columna sin pasarme de los 250.

Salú!!!

Emilio “Pelado” Machado

Facebook: Más que Columna, apenas un simple Poste de Humor.

@MasqueColumna